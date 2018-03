Burger Quiz va faire son grand retour, avec Alain Chabat

C'est un jeu qui a marqué toute une génération, au début des années 2000, et qui avait pris en quelque sorte le relais de Nulle Part Ailleurs sur Canal +. Et c'est sans nul doute à cette période où il était présenté par Alain Chabat que le Burger Quiz a marqué les esprits. (D’autres animateurs comme Laurent Baffie, Kad et Olivier, Gad Elmaleh avaient ensuite pris la relève sur la chaîne Comédie! , dirigée par son compère des Nuls Dominique Faruggia)

Le jeu mettait en scène des équipes composées de personnalités et d’anonymes, réunies autour de questions farfelues. Pendant une saison en clair sur Canal+, il voyait s'affronter deux équipes, Mayonnaise et Ketchup, à travers différentes épreuves comme "Nuggets", "Sel ou Poivre" ou le "Burger de la mort".

Et symboliquement, c'est un autre ancien de Canal + qui a annoncé le grand retour du jeu sur TMC, AVEC Alain Chabat: Yann Barthès, dans Quotidien, qui officie lui aussi sur TMC désormais.