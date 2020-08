BTS, le groupe phénomène de K-Pop, sort son premier titre entièrement en anglais et fait plus de 42 millions de vues en 6 heures

Le groupe de K-Pop BTS vient de sortir un nouveau morceau sur toutes les plateformes musciales : Dynamite. Ce premier titre totalement en anglais du groupe au succès planétaire a déjà récolté plus de 42 millions de vues sur YouTube alors qu'il n'est sur la plateforme de vidéo en ligne depuis six heures.

Nouveau record d'audience en vue pour BTS qui "truste" déjà quatre des premières places au classement des vidéos les plus vues sur Youtube lors des premières 24 heures après leurs mises en ligne.

►►► À lire aussi : Corée du Sud : la K-Pop, entre business et arme diplomatique

Avec ce titre, le groupe phare de la K-Pop pourrait donc encore frapper un grand coup et toucher encore davantage de monde grâce à cette chanson chantée totalement en anglais. Une première pour le groupe mais surtout un atout de taille pour les superstars coréennes qui sont aussi extrêmement populaires en dehors de Corée du Sud.

Une sortie "imprévue" liée à la crise actuelle

Le groupe a déclaré jeudi que la sortie de "Dynamite" ne faisait pas initialement "partie du plan", mais que les difficultés liées à la pandémie de coronavirus les ont poussés à sortir un nouveau titre "dès que possible" afin de dynamiser la "fanbase".

"La sortie de 'Dynamite' n'était pas du tout prévue", a déclaré RM, l'un des membres du groupe, lors d'une conférence de presse en ligne. Mais lorsque le groupe a rencontré la chanson alors qu'il préparait le nouvel album, un déclic a eu lieu, ajoute le chanteur. "Dès que nous l'avons entendue, nous avons pensé que c'était vraiment amusant et excitant, une chanson amusante et joyeuse qui n'était pas si sérieuse. Nous nous sommes sentis bien quand nous l'avons entendue", a-t-il expliqué. "Nous voulions vraiment partager cette énergie avec les fans dès que possible."

Le groupe a confirmé que leur prochain album est toujours prévu pour la fin de l'année, bien qu'il n'y ait pas encore de date de sortie précise. En attendant, le groupe espère bien continuer à "truster les charts", et pourquoi pas entrer dans la liste des vidéos les plus visionnées sur la plateforme Youtube grâce à ce nouveau hit plus accessible à tous.