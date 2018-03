Bruxelles: le festival international du film documentaire Millenium fête ses 10 ans

La 10e édition du Festival international du film documentaire Millenium s'ouvre mardi et se déroule jusqu'au 30 mars à Bruxelles. Cette année, la programmation met en valeur des personnages emblématiques, de simples citoyens, qui osent transformer leur destin et qui donnent le courage aux autres de se dépasser, annoncent les organisateurs du festival.

Organisé pour le première fois en septembre 2009, le festival Millenium s'est progressivement imposé comme la référence du cinéma documentaire en Belgique, se réjouissent les organisateurs. Il a pour objectif de nourrir le regard et le débat critique, de stimuler la mobilisation des citoyens sur les grands enjeux de l'époque.

Le programme propose cette année plus de 80 documentaires issus du monde entier, dont 20 productions belges, répartis dans quatre compétitions (internationale, "Cinéma belge", "Travailleurs du monde" et "Vision jeune"). Cette dixième édition se concentre sur plusieurs thèmes majeurs comme la place des femmes dans la société, la qualité et la manipulation de l'information, la surveillance totale, les défis liés à l'environnement ainsi que l'avenir du travail.

Les films sont projetés jusqu'au 30 mars à Bozar, au Cinéma Galeries, au Cinéma Aventure, à l'Actor's Studio, au Palace et au Civa.