Bruxelles: l'espace artistique de la station Bourse s'appellera "Qartier"

L'espace artistique qu'abrite la station de prémétro Bourse, dont les travaux de rénovation s'achèveront bientôt, prendra le nom de "Qartier". La dénomination a été choisie après un appel lancé par le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet (sp.a) et le directeur de la maison aux talents Zinnema, Jan Wally, par l'intermédiaire du média bruxellois néerlandophone Bruzz.

Le jury, composé de membres de Bruzz, de Zinnema et de Pascal Smet, a choisi Qartier parmi les 83 propositions soumises à la station flamande. "C'est un nom qui a une consonance à la fois urbaine et proche, accessible. On y retrouve aussi une référence visuelle au mot 'art'", a commenté la directrice commerciale de Bruzz, Ineke Le Compte.

Un véritable lieu de rencontre

Zinnema prendra en main le foyer culturel pendant trois ans à partir de février. Des dizaines d'artistes bruxellois auront alors la possibilité d'y dévoiler leur talent. "Nous ne voulons pas seulement donner l'occasion aux artistes de présenter leurs oeuvres, mais aussi leur offrir la chance de s'exprimer en tant que curateur", s'est enthousiasmé Jan Wallyn.

Les travaux de rénovation doivent rendre la station Bourse plus facile d'accès, plus sûre et plus propre. Un parking souterrain dédié aux deux-roues pourra accueillir jusqu'à 850 vélos. Les visiteurs accèderont gratuitement aux 500 mètres carrés de l'espace artistique.

"J'espère que Qartier deviendra un véritable lieu de rencontre au cœur de la capitale", a conclu Pascal Smet.