Bruxelles: 40 artistes réunis sur la scène du 140 pour les 20 ans de l'émission "Le Monde est un village"

Ils étaient plus de quarante artistes réunis pour fêter les 20 ans de l'émission "Le Monde est un village" au 140 à Bruxelles ce samedi soir. Depuis deux décennies, le programme diffusé sur La Première met à l'honneur des musiciens et musiciennes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et d’ailleurs dans le domaine des musiques traditionnelles, folk et du monde en général.

En fin de soirée, les musiciens ont uni leurs voix et leurs instruments pour remercier Didier Mélon, le producteur de l'émission. A la grande surprise de l'intéressé. "Certains d'entre eux m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas rester parce qu'ils avaient d'autres occupations. (...) merci beaucoup, vous représentez une grosse partie du gratin de musique trad, folk et de musique du monde", a souligné Didier Mélon sur la scène du 140. Un moment à revivre dans la vidéo ci-dessus.