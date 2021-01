Bruges : un nouveau hall d'exposition, appelé "Brusk", en chantier pour 2024

Bruges disposera d'un nouveau hall d'exposition à la fin de l'année 2024. Les plans du musée, qui s'appellera "Brusk", ont été présentés lundi. La Flandre accorde une subvention de 27,2 millions d'euros pour la réalisation du projet, qui est estimé à 45 millions d'euros au total. Le musée sera érigé sur le Garenmarkt et devrait être prêt fin 2024.

Un projet développé par l'entreprise CIT Red et de l'équipe d'architectes composée des bureaux Robbrecht en Daem et Olivier Salens a finalement été choisi. Il comprend deux salles et un nouveau parc.

À la demande de la ville de Bruges, les salles d'exposition sont très spacieuses, ce qui permet d'organiser des expositions itinérantes internationales d'œuvres classiques et contemporaines. Les salles, qui se trouvent au premier étage, peuvent également être divisées en espaces plus petits. Ils pourront accueillir des œuvres d'art exceptionnellement grandes, jusqu'à 15 mètres de haut et 70 mètres de long.

Le rez-de-chaussée accueillera la réception, la billetterie, la librairie, l'atelier pour enfants, l'auditorium et le restaurant. Le rez-de-chaussée s'ouvre sur la terrasse et le nouveau parc.

Le hall d'exposition portera le nom de "Brusk". "Le nom sonne court et puissant et correspond parfaitement à l'image forte et puissante que Musea Brugge souhaite faire passer avec ce bâtiment et ce site", explique le bourgmestre brugeois, Dirk De fauw.

A lire aussi : Bruges : "La Venise du Nord" prend soin de ses bâtiments historiques

Les travaux vont commencer avec la demande de permis d'environnement. "Nous attachons beaucoup d'importance aux résidents locaux et nous prévoyons donc également diverses consultations", explique M. De Fauw. Les travaux débuteront en principe dans le courant de l'année 2022. La construction du nouveau hall d'exposition commencera au début de l'année 2023.