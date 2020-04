Brasilia inaugurée il y a 60 ans : qui était Oscar Niemeyer, l'architecte qui n'aimait pas les angles droits?

Plus

Le 21 avril 1960, le Brésil inaugurait en grande pompe sa nouvelle capitale, Brasilia. Cette cité futuriste fut créée ex nihilo. Elle est l'œuvre de l’urbaniste Lucio Costa, du paysagiste Roberto Burle Marx et de l’architecte Oscar Niemeyer. Le président brésilien de l'époque Juscelino Kubitschek avait été à l'origine du projet de créer une nouvelle capitale, il souhaitait mieux répartir géographiquement l'activité économique, alors concentrée sur la côte. Rio de Janeiro faisait office de capitale politique et culturelle alors que Sao Paulo jouait le rôle de capitale économique. La construction d'une nouvelle capitale était susceptible de mettre fin à la rivalité entre les deux villes.

Vue du chantier de Brasilia à la fin des années 50 - © AFP PHOTO / DISTRITO FEDERAL

C'est un plateau à un peu plus de 1000 mètres d'altitude qui a été choisi, dans la région du Centre-Ouest. Un lac artificiel a été créée à proximité de la future capitale (le lac Paranoa), dans le but d'apporter un peu d'humidité dans cette région très sèche en hiver.

La construction a duré moins de quatre ans. La ville est organisée autour de deux axes perpendiculaires, au croisement desquels se trouve la gare Centrale et le terminal des bus. Les pouvoirs judiciaire, législatif et exécutifs sont rassemblés autour d'une place. Alors que c'est l'urbaniste Lucia Costa qui est l'auteur du plan pilote qui prend la forme d'un avion, c'est Oscar Niemeyer qui a dessiné les bâtiments principaux : la cathédrale futuriste, le Congrès national, le ministère des Affaires étrangères, le Tribunal suprême et le palais de la présidence. Brasilia a été inscrite au Patrimoine mondial de l'humanité en 1987 par l'UNESCO.

Voici quelques bâtiments de Brasilia dessinés par Oscar Niemeyer L'Esplanade des ministères à Brasilia - © SERGIO LIMA - AFP Le Congrès national à Brasilia - © EVARISTO SA - AFP Le palais présidentiel à Brasilia - © MICHAEL KAPPELER - AFP

A l'avant-plan : la cathédrale de Brasilia A l'avant-plan : la cathédrale de Brasilia - © SERGIO LIMA - AFP

Qui était Oscar Niemeyer? Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer est né le 15 décembre 1907 à Rio dans une famille bourgeoise d'origine allemande, portugaise et arabe. En 1929, il entreprend des études d'architecture à l'Ecole nationale des Beaux-Arts de Rio. Très tôt, il s'intéresse aux travaux de Le Corbusier. "Ce n'est pas l'angle droit qui m'attire, ni la ligne droite, dure, inflexible, inventée par l'homme. Seule m'attire la courbe libre et sensuelle, celle que je rencontre dans les montagnes de mon pays" : cette citation illustre le goût de Niemeyer pour les courbes qui apparaissent dans les plans qu'il dessine à partir des années 40. Il est alors surnommé "l'architecte de la sensualité". Après la Seconde Guerre Mondiale, son nom commence à être connu et il est invité à participer à la conception du siège des Nations unie, à New York. Décès du grand architecte Oscar Niemeyer - 06/12/2012 Visionnez gratuitement les vidéos du programme info en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

A la fin des années 50, il dessine les principaux bâtiments publics de Brasilia. Une dictature prend le pouvoir en 1964 au Brésil. Oscar Niemeyer, membre du Parti communiste, va alors s'exiler en France. Il va concevoir plusieurs bâtiments : le siège du Parti communiste français à Paris, le bâtiment du journal L'Humanité, la Bourse du travail à Bobigny ou la Maison de la Culture du Havre.

Quelques bâtiments dessinés en France par Oscar Niemeyer Le siège du Parti communiste français, à Paris - © ERIC FEFERBERG - AFP Le siège du Parti communiste français, à Paris (intérieur) - © JACQUES DEMARTHON - AFP Le centre culturel du Havre, surnommé "Le Volcan" - © CHARLY TRIBALLEAU - AFP

A la chute de la dictature militaire, il revient au Brésil en 1985, après 21 ans d'exil. Il est l'auteur de nombreux bâtiments à travers le monde: en Allemagne, en Italie, en Espagne, à Cuba, au Liban, en Algérie et au Portugal. Il est décédé en décembre 2012 à l'âge de 104 ans.