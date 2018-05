BoycottNetflix: certains menacent de se désabonner si Netflix finalise le contrat avec les Obama

Lundi, un communiqué de presse annonçait qu'un accord était passé entre Netflix et la famille Obama pour produire films, séries et documentaires. Un contrat juteux qui ne plaît pas aux conservateurs américains qui appellent au boycott de Netflix. Sur Twitter, les internautes se bousculent et le #BoycottNetflix bat son plein.

L’accord entre les anciens locataires de la Maison Blanche et Netflix prévoit de payer le couple pour une série d’émissions dont le nombre et le format n’ont pas encore été décidés. Le montant de leur rémunération est, pour le moment, également inconnue. Une opération de communication excellente pour Netflix qui cherche à se positionner comme la destination naturelle des créateurs de contenus et n’hésite pas, pour cela, à dépenser des sommes colossales.