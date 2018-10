Booba et Kaaris, une relation qui avait pourtant bien commencé

Le rideau est tombé ce mardi sur le procès qui a opposé les rappeurs français Booba et Kaaris en septembre. La tribunal correctionnel d'Orly a rendu son jugement : les deux protagonistes ont écopé de 18 mois de prison avec sursis alors que le procureur a requis 1 an de détention avec sursis pour les deux stars du rap. Ce jugement découle d'une violente rixe entre les deux hommes. Si les faits se sont déroulés le 1er août 2018, le torchon brûlait depuis plusieurs années déjà. Retour aux les origines de la discorde.

Depuis que ce genre musical existe, le rap est le théâtre de nombreux affrontements, souvent juste verbaux mais parfois plus violents. Conformément à cette tradition, Booba, 41 ans et Kaaris 38 ans ne dérogent pas à la règle et envoient régulièrement des piques à leurs confrères, qui se muent parfois en rivaux, à coups de punchlines acerbes.