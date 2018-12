Les sans-abri de la capitale irlandaise, Dublin, ont vécu lundi un réveillon de Noël un peu particulier.

De nombreux artistes de leur pays, dont Bono et The Edge de U2 et Glen Hansard, ont en effet donné un concert-spectacle de rue.

Les bénéfices de l'événement sont versés à Simon Community, une organisation de sans-abri de la ville.

Bono et The Edge ont chanté des chansons de leur répertoire, mais aussi des classiques de Noël comme "Sainte Nuit".