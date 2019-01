"Bohemian Rhapsody", "Roma", "Green Book": les vainqueurs de l'édition 2019 des Golden Globes

Voici la liste des vainqueurs, dans les principales catégories, de la 76e édition des Golden Globes, décernés dimanche à Los Angeles par l'Association de la presse étrangère d'Hollywood (HFPA).

Le prix du meilleur film dramatique revient à "Bohemian Rhapsody", qui a généré 7 millions d'euros dès sa sortie, le 31 octobre 2018. Le biopic sur la vie de Freddie Mercury remporte aussi un autre prix, celui du meilleur acteur dramatique pour son rôle principal, Rami Malek, qui incarne le chanteur de Queen, décédé le 24 novembre 1991. Le prix de la meilleure actrice dramatique a été décerné à Glenn Close, pour son rôle dans le long métrage "The Wife".

►►► À lire aussi : Les Golden Globes, coup de projecteur avant les Oscars

Le Golden Globes décerné à la meilleure comédie revient à "Green Book". Christian Bale est quant à lui sacré meilleur acteur dans une comédie, pour le rôle qu'il a campé dans "Vice". Le Golden Globes de la meilleure actrice dans une comédie a été attribué à Olivia Colman qui joue dans "La Favorite".

Le meilleur acteur dans un second rôle a été, selon le jury de ces prestigieux prix, Mahershala Ali pour le rôle qu'il campe dans "Green Book". Son équivalent féminin est Regina King. Elle empoche donc le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle dans "Si Beale Street pouvait parler". $

"Girl" de Lukas Dhont repart bredouille

Le prix du meilleur réalisateur revient quant à lui à Alfonso Cuaron pour "Roma". C'est ce long-métrage qui est aussi reparti avec le prix du meilleur film en langue étrangère puisqu'il a été tourné au Mexique.

Il s'agit du prix pour lequel le film "Girl" du belge Lukas Dhont était nominé. Pas de récompense belge pour cette édition 2019 des Golden Globes, donc.

"Spider-Man: New Generation" a été sacré meilleur film d'animation et l'équipe du film s'est vue remettre le Golden Globe de cette catégorie.

Les productions télévisuelles récompensées

En ce qui concerne le petit écran, "The Americans" (FX) a été couronnée meilleure série dramatique tandis que Richard Madden, a reçu le prix du meilleur acteur dans une série dramatique pour son rôle dans "Bodyguard". Du côté des actrices, c'est Sandra Oh, qui animait la soirée, qui est repartie avec le Golden Globe de meilleure actrice dans une série dramatique pour le rôle qu'elle joue dans "Killing Eve".

Le géant du streaming vidéo Netflix peut repartir avec le sourire puisque la série produite par l'entreprise, "La Méthode Kominsky", a été désignée meilleure série comique et son acteur principal, Michael Douglas, a été désgné meilleur acteur dans une série comique. Du côté des actrices, c'est Rachel Brosnahan qui est repartie avec le prix de la meilleure actrice dans une série comique grâce à son personnage dans "La Fabuleuse Mme Maisel".

Le prix du meilleur film de télévision ou mini-série revient quant à lui à "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" (FX) Le meilleur acteur dans un film de télévision ou une mini-série est Darren Criss, selon le jury, pour son rôle dans "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace". Le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film de télévision ou une mini-série revient à Patricia Arquette, pour le personnage qu'elle interprète dans "Escape at Dannemora".