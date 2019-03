"Bohemian Rhapsody": la Chine censure les scènes d'homosexualité et de drogue

Le long-métrage « Bohemian Rhapsody » est un miroir de la vie et la carrière de Freddie Mercury. Si l’engouement pour Queen, le groupe dont il était le leader n’a pas faibli entre la formation du groupe en 1970 et la mort du chanteur en 1991, la presse avait émis pas mal de critique lors de la sortie du biopic. Visiblement, certains aspects du film ne passent pas non plus du côté des autorités chinoises qui ont décidé de couper certains passages. Ce mercredi, les studios de 20th Century Fox ont reçu l’autorisation des organes de régulation de l’audiovisuel chinois de diffuser le film qui retrace la vie du leader de Queen dès la mi-mars. Si cela pourrait paraître anecdotique dans de nombreux pays du globe, la personnalité sulfureuse de Freddie Mercury, ouvertement homosexuel, aurait pu pousser les autorités chinoises à interdire la diffusion du long-métrage. On se souvient que la Chine a censuré une websérie gay très populaire en 2016 puis l’Eurovision en 2018, car un couple gay avait été montré à l’écran.

" Homme gay " devient " groupe spécial " aux Oscars Le site d’information The Hollywood Reporter précise aussi qu’un speech de Rami Malek, qui campe le premier rôle du film, avait également été légèrement modifié grâce aux sous-titres lors de la diffusion de la cérémonie des Oscars en Chine. L’acteur témoignait sa fierté que " Bohemian Rhapsody " soit récompensé, en hommage à tous les jeunes " aux prises avec leur identité ". Cela n’avait pas empêché cette super production réalisée par Bryan Singer de récolter quatre statuettes. " Nous avons fait un film centré sur un homme gay, un immigré qui a vécu sa vie en étant lui-même, sans faire de concessions ", annonçait-il fièrement ensuite. ►►► À lire aussi : la prestation de Queen et Adam Lambert aux Oscars Le site de streaming qui transmettait cette incontournable remise de récompenses du 7e art avait remplacé les mots " homme gay " par " groupe spécial ", ce qui avait eu le don d’attiser la polémique sur les réseaux sociaux Chinois.

Exit l’homosexualité et les addictions de Freddie Mercury Si le film sera bien diffusé dans les salles obscures chinoises, c’était sans compter sur les conditions imposées par la National Alliance Arthouse Cinemas (l’organe de régulation des films diffusés dans les cinémas chinois), qui ne sont pas sans conséquences pour le contenu du film. Il sera avorté d’une minute. En cause : la suppression pure et simple des scènes de baisers entre le personnage de Freddie Mercury et d’autres hommes mais aussi de celle qui font transparaître la toxicomanie du chanteur. En bref, si vous voulez aller visionner ce film primé en Chine, ce sera sans images de relation homosexuelle ni séquence relative à la drogue, deux éléments pourtant représentatifs de la vie du chanteur de " We will rock you ". The Hollywood Reporter rappelle que d’autres films ont connu, pour les mêmes raisons, des destins moins joyeux en Chine. C’est le cas du " Secret de Brockeback Mountain ", sorti en 2005 chez nous mais jamais diffusé en Chine, malgré les nombreux prix qu’il avait reçu. Ce western était en réalité une romance entre deux hommes, sur fond de décors de Far-West.

Même destin pour « Call me by Your name », un film qui présente la relation entre un adolescent et un homme d'âge mûr lors de vacances au soleil. Pourtant lauréat de l’Oscar du meilleur scénario en 2018, ce long-métrage avait été retiré illico de la programmation du Festival du film de Pékin.

Une société tournée vers la famille Le mode de vie chinois prône le mariage rapide et les enfants. Si l’homosexualité n’est pas réellement réprimée dans cet immense pays d’Asie, les instances culturelles ne semblent pas prêtes à faire évoluer le modèle familial. De nombreux bars gays illuminent les rues de Pékin et d’autres grandes villes du pays mais aucune " Marche de fierté " n’est organisée. Pour rappel, en Belgique, ce genre d’événement organisé depuis 23 ans à Bruxelles, a rassemblé 10.000 participants en 2018.