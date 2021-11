Birmanie : les Etats-Unis dénoncent la condamnation "injuste" d’un journaliste américain

Les États-Unis ont dénoncé vendredi la condamnation en Birmanie d’un journaliste américain à 11 ans de prison et exigé sa libération.

"Nous condamnons fermement la condamnation par le régime (birman) de Danny Fenster. Le verdict d’aujourd’hui représente une condamnation injuste d’une personne innocente", a dit un porte-parole du département d’État.

"Nous surveillons de près la situation de Danny et allons continuer de travailler à sa libération immédiate", a dit ce porte-parole. "Le journalisme n’est pas un crime. Des médias libres et indépendants sont indispensables pour bâtir des sociétés prospères, résilientes et libres."

Danny Fenster, 37 ans, qui était rédacteur en chef du média Frontier Myanmar, a été arrêté le 24 mai à l’aéroport international de Rangoun au moment où il tentait de quitter le pays.