Alertés par un fan via Twitter, les artistes Bigflo et Oli ont pris connaissance d'une reprise de leur chanson « Plus tard » par la liste Destexhe dans un clip de campagne.

Ils ont réagi en demandant de « supprimer cette merde ».

Aussitôt dit, aussitôt fait ? Il semblerait que la vidéo de ce parti à la droite de la droite ait été supprimée.