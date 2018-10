Bientôt, nos smartphones passeront à la carte eSIM, gadget ou révolution?

On l’appelle E-SIM parce qu’elle est "embedée", c’est-à-dire embarquée. Elle est littéralement intégrée, (soudée) dans le châssis du téléphone comme n’importe quel autre composant (la mémoire ou le disque dur). Ce qui va changer, c’est -à terme- la disparition du slot, pour carte SIM, ce petit tiroir qui accueille la carte traditionnelle. Ce qui va permettre de dissocier l’aspect physique de la carte SIM du profil de l’utilisateur.

Ce profil tient en un code, une clé qui permet au téléphone de s’accrocher au réseau de votre opérateur. On peut donc paramétrer la carte à distance. Et si on en parle, c’est parce que deux iPhones XS et XR offrent cette option.

Qu’est-ce que ça va changer ?

Demain, l’on pourra -sur une carte e-sim- placer deux profils. Nous aurons alors, par exemple, un abonnement professionnel chez un opérateur et un autre (privé) chez un autre. Et plus facilement changer d’opérateur en cas de promotion, ou prendre un abonnement momentané lors d’un séjour à l’étranger. Plus besoin de se rendre dans une boutique, il suffira d’accéder (depuis un PC) au site d’un opérateur pour effectuer les changements. Car c’est toujours le client qui décide évidemment. Pratiquement, il suffira, de scanner un code QR (le fameux code à barre en 2 dimensions) pour modifier son abonnement.

L’eSIM permettra également de connecter aisément de multiples objets avec le même numéro de téléphone. Smartphone, montre, tablette, voiture, etc.

Les autres avantages sont d’ordre pratique: L’eSIM occupe moins de place qu’une carte standard et, en supprimant le slot de la carte, on rend l’appareil parfaitement étanche. Enfin, en cas de perte du smartphone, le profil de l’utilisateur peut être recréé sur le nouveau mobile.

Le prix, lui, ne devrait pas changer, ni les éventuels risques de piratage qui seront les mêmes qu’aujourd’hui.

L’eSIM, c’est pour quand?

L’eSIM existe, mais pas encore pour les téléphones mobiles. La seule exception est un smartphone de Google (le Pixel 2), lancé l’an dernier, mais sur un marché confidentiel. Sinon La carte eSIM est déjà intégrée dans le monde du M2M (la communication entre machines). C’est le cas du distributeur automatique de boissons qui communique avec les stocks pour demander un réassort automatique. Samsung, Huawei et Apple les proposent également sur certains objets connectés, comme les montres et tous les gadgets de pistage, ces "trackers" que l’on place sur des vélos, les colliers des chien et même au poignet des enfants. Ce qui montre que les constructeurs maîtrisent la technologie.

La mort annoncée de la carte SIM traditionnelle

Difficile de dire quand aura disparu la carte SIM que nous connaissons. D’abord les opérateurs belges contactés reconnaissent que cette technologie a pris un an ou deux de retard. On en parlait déjà il y a 3 ans. Ensuite, il n’existe encore que deux smartphones compatibles de Apple. A ce jour, les deux autres géants (Samsung et Huawei) n’ont toujours pas fait d’annonce en matière de téléphonie. Cela sera sans doute le cas lors du prochain salon de Barcelone en février prochain. Mais si les marques de téléphones restent muettes sur la question, les producteurs de cartes e-SIM sont plus loquaces. Gemalto, G&D et Idemia seraient tous en train d’en produire.

Tout cela pour dire que pendant au moins 5 ans, vont devoir coexister des téléphones normaux et des téléphone hybrides avec double carte. Et seulement après, nos mobiles passeront intégralement à l’eSIM.

Les opérateurs sont-ils prêts?

Le dernier obstacle est que certains opérateurs ne sont pas encore prêts. Deutsch Telekom ou de T-Mobile auront bientôt une proposition eSIM. Orange dit en avoir une. Telenet, en Belgique aura des solutions dans le monde M2M l’an prochain, mais plus tard pour les smartphones. Plus globalement, c’est l’Europe qui pourrait prendre du retard par rapport à la Chine (et l’Asie en général) et les Etats-Unis où des opérateurs comme ATT sont déjà sur le marché. L’un des opérateurs belges contactés craint aussi que la législation de notre pays, jugée "exigeante", ne ralentisse l’introduction de l’eSIM comme cela a été le cas pour l’assistant numérique Alexa d’Amazon. Pas à cause de la technologie proprement dite, mais du fait des implications de certaines applications sur le partage des données. Le standard, de l’eSIM, encore en évolution, est maintenant globalement fixé par la GSMA qui réunit le secteur télécom. La mise en place de la norme n’est en tout cas plus un problème technique.