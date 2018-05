Bien-être digital, réalité augmentée pour nous guider dans la rue, Android P bêta: les annonces du Google I/O 2018

Google présente actuellement ses innovations dans le monde numérique et digital à l'occasion de sa conférence annuelle, Google I/O (pour input/output). L'entreprise, dont l'objectif affiché est de rendre notre vie plus facile, a mis l'intelligence artificielle au cœur de ses systèmes d'exploitation : prédiction de nos actions, un Google assistant qui passera des appels téléphoniques pour vous, prise en compte de notre bien-être digital, et un développement encore plus poussé de la réalité augmenté : c'est ce qui est ressorti de la présentation des nouveautés. Afin de détendre l'atmosphère, Sundar Pichai, le CEO de Google, a commencé par démontrer que son entreprise était toujours prête à se remettre en question et à évoluer. Preuve en est du remodelage de l'emoji représentant un cheeseburger... où la tranche de fromage se trouvait sous la viande: Google a vite fait de remettre le fromage à la bonne place, au-dessus de la viande donc. Google a également remarqué une erreur dans son emoji de bière...

Before/After du cheeseburger et de la bière - © Google

Un Google assistant plus "naturel" Google veut rendre son assistant vocal plus "naturel": il a ainsi augmenté le nombre de voix disponibles (dont celle, bientôt, de John Legends), permis les actions multiples (commander une pizza et allumer la télé, par exemple), enlevé le Hey Google à chaque demande (il faudra juste le dire en début de conversation), demandera à ce que l'on soit poli avec lui et surtout, Google assistant pourra passer des appels téléphoniques à votre place, afin de prendre rendez-vous ou commander à manger.

Un nouveau Google News "Afin de mieux mettre en valeur le journalisme de qualité", Google News a été remodelé, afin de mieux prédire les informations qui intéresseront les utilisateurs, et, grande nouveauté, le "full coverage". Google News va agréger des articles, tweets, analyses et opinions de différentes sources de confiance, afin de comprendre tout le déroulement d'une actualité qui s'étend sur une large période de temps. Le nouveau Google News est disponible aujourd'hui dans 127 pays, et dans le monde entier d'ici la semaine prochaine.

Android P disponible en version beta Dix ans après le premier lancement du premier smartphone Android, le nouveau Android P marque le tournant définitif vers la prise de pouvoir de l'intelligence artificielle. Android P est construit pour anticiper nos actions, et pas seulement dans le choix de nos apps : également dans nos coups de téléphone, nos réservations en ligne, etc. Android va également prendre en compte notre bien-être digital, via l'apparition de différentes options qui devrait nous encourager à nous détacher de notre smartphone plus facilement : définir un temps de consultation quotidien pour certaines applications, un mode "Ne pas déranger" qui empêche également l'apparition de notifications visuelles, et un tableau de bord qui nous permet de visualiser notre consommation d'applications. Le tout pour être "pleinement présent" dans la vie réelle, plus souvent.

Bien-être digital, réalité augmentée pour nous guider dans la rue, Android P bêta: les annonces du Google I/O 2018 - © Tous droits réservés

Google Maps et la réalité augmentée Google Maps va également être amélioré, avec pour but (ô surprise) de mieux comprendre vos besoins et vous proposer des lieux qui pourraient vous intéresser, en fonction de votre position géographique et intérêts. Une autre option qui a retenu l'attention est l'utilisation de la caméra pour se repérer en tant que piéton lors d'un trajet guidé par Google Maps. Fini d'essayer de suivre les petits points bleus sur une carte. Il suffit de filmer l'endroit où l'on se trouve, et Google vous indique avec des flèches (et un renard sympa) où vous devez aller. Un pas de plus vers la réalité augmentée. Dans la même optique, Google Lens, qui est intégré à Google Photo, permet désormais d'obtenir des informations sur un bâtiment, un vêtement, et même de copier-coller du texte à partir d'une photo. Tout cela grâce au VPS, visual positioning system.