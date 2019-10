Bicky Burger, pizza El Chapo, briquettes Delhaize suremballées,...: quand le marketing tourne au bad buzz

Tout cela ressemble à un "bad buzz" : un phénomène de "bouche à oreille" négatif qui se répand sur l'internet et les réseaux sociaux. L'annonceur a-t-il misé sur cet effet "bad buzz" afin d'obtenir une notoriété rapide, même si c'est négativement? C'est ce que pense le publicitaire Eric Hollander , qui appelle au boycott du produit.

La publicité pour le Bicky Burger montrant un homme frappant une femme parce qu'elle lui a donné un burger qui n'est pas emballé dans une boîte verte a provoqué un tollé général sur les réseaux sociaux et parmi les responsables politiques . Des centaines de plaintes ont été déposées auprès du Jury d'éthique publicitaires. Il a fallu plusieurs heures pour que la publicité disparaisse des canaux de communication de Bicky.

Au début de l'année 2019, Delhaize lance une action publicitaire qui consiste à distribuer des briquettes de type Lego à leurs clients : avec la collection complète, un supermarché miniature peut être assemblé. Problème : alors que partout des messages incitent à limiter les déchets, les briquettes sont placées dans des barquettes en plastique, elles-mêmes emballées dans des sachets en plastique. Outrés par la démarche de Delhaize, de nombreux consommateurs ont réagi. La firme Delhaize a tenté de se justifier, pour finalement admettre qu'elle devait "mieux réfléchir pour limiter l'usage du plastique superflu. On a compris le signal" .

Delhaize et les briquettes suremballées

Publicité pour la pizza El Chapo - © Archive RTBF

Pizza Hut et la pizza El Chapo

En 2017, Pizza Hut Belgique lance la pizza El Chapo, garnie notamment de jalapenos, de maïs et de Doritos. El Chapo est le surnom donné au Mexicain Joaquin Guzman, un des plus grands narcotrafiquants du 21e siècle, responsable de la mort (par overdose ou à la suite de règlements de comptes) de plusieurs milliers de personnes. Au Mexique les internautes et la presse critiquent le choix du nom d'"El Chapo". Même s'il y a eu peu de réactions en Belgique, après quelques temps, la pizza sera rebaptisée "Mexicana".