Bicentenaire de la mort de Napoléon : en Belgique, nos régions sous les griffes de "l'Aigle"

Le découpage administratif a perduré après le départ des Français. Et a servi de base à nos actuelles provinces – avec cependant quelques changements de noms et de géographie, comme dans le cas des " Forêts " et de la " Meuse Inférieure ", une partie de ceux-ci revenant aux Pays-Bas après l’indépendance belge —.

Des règlements et décisions hexagonales qui s'occupent de domaines parfois insoupçonnés. Ainsi, Le président des " amis de Ligny " a fait des recherches sur le thème de… La pollution. En Belgique, elle était, à l'époque, déjà d’actualité. Notamment dans l’Entre-Sambre-et-Meuse et du côté de Couvin, sur les bords de l’Eau Noire. " Il y eut des actions populaires en rapport les affres causées par les teintureries et autres tanneries de la région, et la pollution des rivières. L’information est remontée du département de Sambre-et-Meuse à Paris. Il faut savoir que c’est à cette période que l’on prit les premières réglementations et mesures de protection sanitaire. Notamment dans la capitale française, où les industries étaient nombreuses. "

De toutes les institutions, la plus importante est l’institution publique. Tout en dépend, le présent et l’avenir.

La tutelle organisationnelle française, selon Michel Lefebvre, spécialiste de cette période en Belgique, " n’était pas spécialement idyllique, mais a permis d’apporter une certaine efficacité administrative, l’identification, le recensement. Citons aussi l’apparition des numéros de rue… " Evidemment, cette rigueur administrative servait également à une meilleure collecte d’impôts et à une surveillance policière plus efficace…

A la tête de ces nouvelles entités, des préfets, et toute une administration. La plupart des personnes aux manettes sont Françaises et nommées directement par Paris.

Pourquoi un tel découpage géographico-administratif? Concocté par les révolutionnaires français, il a pour but (théorique) de permettre au citoyen qui l’habite de pouvoir se rendre de n’importe quel coin du département à son chef-lieu en moins d’une journée de cheval. Et, dans une moindre mesure, de coller autant que faire se peut au découpage des anciennes régions -en en rassemblant, par exemple-.

Appelé les "neuf départements unis", le territoire Belgique vit donc à l’heure parisienne. Une départementalisation qui concernera aussi les Pays-Bas (du nord), le nord de l’Allemagne et sur la rive gauche du Rhin, une partie de l’Italie et même un bref moment la Catalogne. En tout, en 1811, à l’apogée de l’expansion impériale, on en dénombrait 130.

Rappelons tout d’abord que ce n’est pas Bonaparte qui conquit la Belgique. Mais les troupes révolutionnaires. Elles occuperont ce qui s'appelait alors les Pays-Bas autrichiens du sud et la Principauté de Liège en 1792. Puis, après un bref come-back habsbourgeois, à partir de 1794. Nos régions seront alors purement et simplement annexées à la République française, au Consulat, puis à l’Empire. Jusqu’à la première abdication du Corse, en 1814.

Pareil pour la Justice. Dans les bagages révolutionnaires et bonapartistes, une réforme en profondeur de la Justice. Auparavant nous avions droit à une justice plus locale. La France a apporté une autre hiérarchie, plus structurée (cour d’appel…), les enquêtes sont à présent confiées à un juge d’instruction. " L’homme le plus puissant de France " dira Napoléon.

Il y eut l’avènement du fameux Code civil (1804), d’un nouveau Code pénal (1810) et du commerce… Et un enseignement à la mode française, avec les athénées, est aussi implanté -mais dans une mesure bien moindre-.

Mentionnons tout de même l’édification de nouvelles écluses et des réalisations dans le port d’Anvers, le creusement de canaux en Flandre et de celui reliant Mons à Condé. Les remparts de Bruxelles, eux, sont abattus.

Au nord du territoire, c’est Anvers et son port qui attirent toutes les attentions. Napoléon veut en faire un puissant arsenal militaire. Le Premier ministre britannique, William Pitt, ne disait-il pas " Anvers est un pistolet braqué au cœur de l’Angleterre " ? (citation souvent attribuée à Napoléon). Le premier Consul se rendra à Anvers à l’été 1803 et en 1810. Les travaux du complexe militaire iront bon train, et l’Escaut est désensablé. En 1810, il inaugure un vaisseau, le Friedland. Sera aussi construit, à l’occasion de sa visite, un gigantesque et luxueux canot d’apparat.

Du point de vue économique, la Belgique est importante pour l’Empire. D’autant plus que, blocus oblige, rien ne peut venir de l’Angleterre. Cette dernière commence à ce moment sa Révolution industrielle. Pour mener des guerres, il faut des armes. Et aussi du métal que l'on doit chauffer. Les fabriques d’armement deviennent florissantes. La métallurgie et le secteur minier en Wallonie vont aussi fortement se développer sous l’impulsion française, notamment dans le bassin liégeois. En 1807, un certain William Cockerill s’installera à Liège…

Napoléon, protecteur des Arts ? Peut-être, mais plutôt chez lui. Lors des différentes occupations révolutionnaires puis napoléoniennes, les conquérants avaient la fâcheuse habitude de soustraire des œuvres d’art pour leurs propres musées. Ce fut le cas lors des campagnes d’Italie, d’Egypte, de Prusse (le quadrige de la porte de Brandebourg), de Russie, on en passe et des meilleures. Lors de leur périple dans nos provinces, ils ne se sont pas privés non plus.

Les révolutionnaires se presseront de piller nos provinces : "Hâtez-vous […] … Faites passer ici ces superbes collections dont le pays abonde explique le Révolutionnaire Carnot, futur Directeur, en 1794. Ils se trouveront sans doute heureux d’être quittes pour ces images […] ". Ils subtiliseront plus de 150 œuvres majeures de nos régions. Sans toujours mettre de gants. Dans l’église de Tongerlo, on laissera des Rubens pourrir par terre. Sur 39 tableaux de grands maîtres flamands venant du département des Deux-Nèthes (Anvers), dix ou douze auraient seulement été sauvés.

Il a parfois été dit que la domination française a poussé à une plus grande francisation de la société belge. Le propos doit être un brin nuancé. Certes, dans les élites bourgeoises, notamment en Flandre, la langue de Molière s’est encore davantage implantée. Mais, dans ces villes, bastions commerciaux importants depuis le Moyen Âge, le français était déjà fortement utilisé. Langue diplomatique, " mondiale ", elle était employée au même titre que l’anglais. Et dans le sud du pays, on parlait certes beaucoup plus le wallon qu’à l’heure actuelle, mais le français était déjà très courant dans la population.

Petite pause tabac entre deux combats pour ce "grognard" passionné de reconstitutions. - © BRUNO FAHY - BELGA

Là où l’enthousiasme est peut-être le plus fort, c’est du côté de Liège. Les anciens principautaires y ont fait leur révolution quelques années auparavant, et pour beaucoup, la France et ses idées valent bien mieux que les Princes-Evêques et leurs pensées surannées. On fête encore dans la cité ardente le 14 juillet bien plus qu’ailleurs en Belgique…

Pour Michel Lefebvre, la guerre d’Espagne aurait constitué un basculement notable dans l’opinion. La conscription, comme on l’a vu, touche violemment les familles. Et chose peu connue, du côté espagnol, on s’était montré solidaires avec notre futur pays. "En Espagne, de nombreux officiers ont des aïeuls belges. Ceci depuis l’époque des Pays-Bas espagnols. Les deux contrées sont liées. De l’autre côté des Pyrénées, ils étaient remontés contre la France dès l’envahissement de la Belgique ". Chez nous, l’attaque de l’Espagne passe mal également.

Ajouté à cela le poids de l’Eglise. Opposés aux idées révolutionnaires, plus que réservés par rapport au Concordat (les prêtres devaient alors prêter serment !), certains prélats de nos territoires ont combattu. Tel l’abbé Stevens, dans le Namurois. " Beaucoup de personnes suivaient les idées des prêtres, et étaient consternées par les saccages dans les églises et les vols d’œuvres d’art commis par les Français " souligne le président des "Amis de Ligny".