Beyonce et Jay-Z encouragent leurs fans à tenter le veganisme

La nouvelle année et ses bonnes résolutions... Perdre du poids, se remettre au sport, faire du yoga, aller dormir plus tôt, ne plus remettre les choses à demain, on en a toujours un tas, même si on ne les tient pas toujours.

En tout cas, Jay-Z et Beyonce pensent que vous devez au moins essayer un régime vegan pour cette année 2019. Le couple, adepte de ce régime alimentaire depuis plusieurs années, encourage ses fans à tenter l'expérience, dans l'introduction du nouveau livre de Marco Borges, le coach sportif et nutritionnel personnel de Beyoncé.

Partager ce style de vie avec le plus grand nombre possible

"Avoir des enfants a changé nos vies plus que tout au monde. Nous avions l’habitude de penser à la santé comme à un régime, mais une fois que nous avons considéré la santé comme la vérité, plutôt qu’un régime, c’est devenu une mission pour nous de la partager et de partager ce style de vie avec le plus grand nombre possible."

Végétaliens à 100%, ils veulent surtout encourager leurs fans à modifier leur alimentation, pour qu'elle soit plus responsable, végétale et avec moins de protéines animales.

En 2013, Beyonce et Jay-Z s'étaient lancés le défi de s'essayer au veganisme pendant 22 jours. Une prise de position qui avait eu son petit effet au Royaume-Uni. "L’intérêt pour le véganisme a semblé exploser à partir de cette période", affirmait la chercheuse Outi Lundahl dans The London Economic.

Finalement, en 2015, ils ont annoncé adopter ce régime alimentaire de manière temporaire, tout en continuant de manger de la viande de manière raisonnée. Ce qui avait contrarié leur communauté.

Ces stars qui sont vegans

L'actrice de Docteur House, Olivia Wilde, se confiant à l'Huffington Post, expliquait être végétarienne depuis ses 12 ans et est passée un cran au dessus en devenant vegan il y a quelques années. "Ce n'est pas toujours facile et accessible", avoue-t-elle, "mais c'est un mode de vie qui me fait me sentir vraiment bien et physiquement mieux. Ma peau est plus belle et j'ai plus d'énergie."

La chanteuse Ariana Grande, elle, a fait le grand saut en novembre 2013. Elle annonçait sur twitter être devenue végétalienne. "Je mange bio depuis que je suis toute petite et j’ai toujours mangé très peu de viande mais aujourd’hui marque mon premier jour en tant que végétalienne!"

Les acteurs américains Jessica Chastain et Woody Harrelson ont été nommés végétariens les plus sexy de l'année par PETA, l'association de défense des droits des animaux.

Mais il y en a encore beaucoup d'autres, Natalie Portman par exemple. Végétarienne depuis ses 9 ans, convertie au veganisme depuis 2009. Marque de chaussures vegan, mariage 100% vegan, elle a fait de la défense des animaux son combat.

Ou encore Peter Dinklage, qui joue le rôle de Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Végétarien depuis ses 16 ans, il est finalement devenu végétalien en 2012. Il a d'ailleurs participé à la campagne de PETA "Face your food", dans laquelle il dénonce l'élevage industriel.