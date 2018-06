Bertrand Cantat a-t-il donné le dernier concert de sa carrière ce dimanche à l'AB?

Durant sa prestation sur la scène de l'Ancienne Belgique à Bruxelles ce dimanche, l'ex-leader de Noir Désir a laissé entendre qu'il s'agissait de son dernier concert.

"Merci, ça fait plaisir, surtout pour la dernière date de la tournée et la dernière date tout court", a lâché le chanteur entre deux morceaux. Cela signifie-t-il que Bertrand Cantat ne remontera plus jamais sur scène? "C’est notre dernière, probablement la toute dernière. Et nous sommes très heureux que ce soit à Bruxelles", a en tout cas déclaré Pascal Humbert, le bassiste de Cantat, à la DH.

Depuis plusieurs mois, Bertrand Cantat est au centre d'une polémique suite à son retour sur scène pour défendre son album solo "Amor Fati". Des associations féministes et des proches de Marie Traintignant ont réagi à ce come-back et réclamé la déprogrammation de l'artiste des salles et des festivals dans lesquels il devait se produire. Pour rappel, Bertrant Cantat a été condamné à huit de prison pour avoir tué sa compagne, l'actrice Marie Trintignant, en 2003. Après que deux festivals aient décidé d'annuler sa prestation, le chanteur de Noir Désir a décidé de ne participer à aucun festival cet été.

La semaine passée, Bertrant Cantat s'en est pris à ses détracteurs et aux médias alors qu'il se produisait à Paris.