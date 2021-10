Bernard Tapie, l'homme qui avait absolument tout fait

Bernard Tapie a connu les hauts et les bas, la gloire et la prison.

Homme politique, patron d'entreprise, de presse, président d'équipes sportives, animateur, chanteur, auteur, acteur, comédien et même pilote ; il n'est presque aucun rôle que Bernard Tapie n'ai jamais endossé. Décédé ce dimanche, l'homme aux mille facettes laisse derrière lui un empire affaibli, mais toujours colossal, et une marque médiatique indélébile.

Un loup parmi les agneaux

Si l'on en croit le milieu d'où venait Tapie, il n'était pas prédestiné à la carrière qui était la sienne : né d'un père ouvrier puis patron de PME, lui-même issu d'une famille paysanne, et d'une mère aide-soignante.

Après une tentative échouée de percer dans la chanson et dans la formule 3, qu'il abandonne définitivement après un accident qui le laisse plusieurs jours dans le coma, Bernard Tapie trouve sa voie dans les affaires.

Vendeur de voitures puis de télévisions à la fin des années 60, il enchaîne rapidement les vitesses et bâtit sa fortune sur l'échec des autres, se spécialisant dans le rachat d'entreprises en dépôt de bilan quelque 10 années plus tard. Les piles Wonder, les magasins La Vie Claire, les balances Testut, Manufrance ou encore l'équipementier Look ; la technique du repreneur est simple, convaincre les créanciers d'abandonner une partie des dettes dans les entreprises pour éviter de tout y perdre.