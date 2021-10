Bernard Tapie, l’homme de télé en six phrases mémorables (vidéos)

Grâce à ses multiples casquettes, Bernard Tapie a souvent réussi à se mettre sous les projecteurs médiatiques. De sa première apparition télévisée sur Antenne 2, en 1980, où il était interrogé sur le rachat de Manufrance, à son passage dans 'Sept à Huit' sur TF1 en décembre 2020, où il évoquait son cancer, l’homme d’affaires aura marqué pendant plus de quarante ans le petit écran. Avec des moments inoubliables de coups d’éclat et de coups de gueule. Ça fait quinze ans que ça vous emmerde que j’aie raison, et plus ça vous emmerde, plus ça me fait plaisir Régulièrement interrogé sur ses démêlés avec la justice, Bernard Tapie gardait une dent contre les journalistes et n’hésitait pas à leur dire. Il fallait avoir les reins solides pour affronter sa colère, lui qui disait sur le Divan de Marc-Olivier Fogiel que sa conscience ne l’avait jamais "traité de salaud". Face à Patrick Cohen qui l’interrogeait sur France Inter en 2010 sur l’arbitrage de la Cour de cassation dans l’affaire du Crédit Lyonnais, il se permettait même de donner des leçons : "N’affirmez pas des choses, vous allez être ridicule, il y a des gens dans le public qui connaissent le droit ! Donc vous allez vous éviter d’être ridicule en écoutant ce que je vous dis." Au cours de la même interview, il concluait : "Ça fait quinze ans que j’ai raison, et ça fait quinze ans que ça vous emmerde que j’ai raison. Et plus ça vous emmerde, plus ça me fait plaisir", ajoutait-il en souriant.

Toujours très sensible lorsqu’il s’agissait de parler du passé, Bernard Tapie a même plusieurs fois refusé de répondre à des questions, comme à Audrey Pulvar sur I-Télé en 2014, expliquant qu’ils "n’étaient pas chez le juge d’instruction". "On fait quoi alors, on joue aux cartes ?", avait alors raillé la journaliste. Sur Europe 1 en 2014, ou dans 'On n’est pas couché' sur France 2, il avait même quitté le plateau. "Vous n’arriverez jamais à vous débarrasser de ce que vous avez vous-même créé", avait-il alors lancé au présentateur Laurent Ruquier.

Vous êtes la première société avec laquelle je fais l’amour en Belgique "Je ne suis pas un séducteur, ce n’est pas mon métier", avait un jour lancé Bernard Tapie. Pourtant, toujours bien habillé et bien coiffé, 'Nanard' avait tout du jeune cadre dynamique des années 1980. Sous les cris du public, dans une émission spéciale au Palais des Congrès sur Antenne 2 en 1985, il osait même avec insolence la comparaison avec… Michael Jackson. "Je ne sais pas faire tout ce qu’il sait faire, mais je ne suis pas sûr qu’il sache faire ce que je sais faire", avait-il lancé à la journaliste Anne Sinclair. Lors de son arrivée en 1988 à la tête de la société Donnay, il lançait une phrase particulièrement racoleuse : "Vous êtes la première – mais pas la dernière – société avec laquelle je fais l’amour en Belgique". Une histoire d’amour qui, à l’image d’autres en Belgique, n’avait pas particulièrement bien fini d’ailleurs. ►►► À lire aussi : Donnay, GBT Holding, Nethys : lorsque Bernard Tapie "faisait l’amour aux sociétés en Belgique"

Extrait de Bernard Tapie: "...avec qui je fais l'amour en Belgique" - Extrait de Bernard Tapie:... Bernard Tapie est décédé ce dimanche 3 octobre après un long combat contre un double cancer de l’estomac et de l'œsophage. La maladie aura finalement eu raison de l’un des pionniers du " Sport-Business ".

Je ne peux pas être poli avec vous Si Bernard Tapie avait eu l’occasion de montrer ses capacités athlétiques en 1984 en faisant du jogging (dans un très beau justaucorps rouge) dans 'Gym-Tonic', l’émission de Véronique et Davina sur la 2, il n’hésitait pas à monter sur le ring (plus ou moins) verbalement lors de débats houleux. En décembre 1989, face à Jean-Marie Le Pen sur TF1, l’ambiance était électrique. Lorsque ce dernier, à qui Tapie venait de dire qu’il avait "une grande gueule", lui intimait de "rester poli", Bernard lui avait répondu : "je ne peux pas être poli avec vous". "Vous dépassez la limite", avait ensuite averti Bernard Tapie au cours du débat, ce à quoi Jean-Marie Le Pen avait répondu que s’il le menaçait physiquement, il "lui en cuirait" ! Cinq ans plus tard, le présentateur Paul Amar les réunissait, apportant cette fois… des gants de boxe, au cas où.

En 2016, Bernard Tapie, alors âgé de 73 ans tout de même, avait une nouvelle fois perdu patience, cette fois face à Eric Zemmour dans son émission "Z&N" sur Paris Première. "Je vais me lever et je vais t’en mettre une !", avait menacé l’homme d’affaires. "Vous ne boxez pas dans la même catégorie", avait alors répond l’autre animateur de l’émission, Eric Naulleau, pour apaiser avec humour la situation. Je ne vous souhaite pas un seul jour de porter un nom qui devient une injure publique De son propre aveu, Bernard Tapie avait le cuir solide. Mais certains sujets l’affectaient particulièrement. Son image, écornée par les scandales, était – selon ses dires – devenue une métaphore de la corruption, voire pire. "On me racontait le procès d’un homme qui a violé, qui a fait deux vols à main armée, qui a pillé sa banque, et le titre c’était : 'le Tapie de l’Indre', racontait-il en 2012 dans l’émission 'Le Divan' de Marc-Olivier Fogiel sur France 2. Je me suis dit : 'tiens, je ne savais pas que j’en avais fait autant'." En 2008, il avait déjà évoqué un titre similaire pour dénoncer ce traitement lors de son audition parlementaire pour l’affaire Adidas. "Je ne vous souhaite pas un seul jour de porter un nom qui devient une injure publique, affirmait-il. Même si j’ai fait des fautes – et j’en ai fait – je ne mérite pas du tout ce traitement." Et lorsqu’en 2013, David Pujadas lui demandait sur France 2 s’il avait l’impression d’être persécuté, Bernard Tapie avait fulminé : "Est-ce que vous vous foutez de ma gueule ? […] Oui, c’est un complot."

Je croyais être capable de tenir huit mois en prison, j’ai tenu deux heures et demie L’autre grande épreuve qu’a affrontée Bernard Tapie, c’est la prison. Condamné en 1997 à deux ans de prison, dont huit mois ferme dans l’affaire de corruption du match OM-Valenciennes (affaire OM-VA) en Ligue 1, il disait que même en s’y étant préparé, cette détention a été très dure à vivre. Il avait notamment raconté cet épisode de sa vie en 2000 sur le plateau de l’émission 'Tout le monde en parle' de Thierry Ardisson sur France 2, alors qu’une spectatrice lui demandait s’il lui arrivait de pleurer. "Je m’étais vraiment préparé, je m’étais emménagé dans ma cave, un lieu totalement noir, sans fenêtre, et je m’étais dit en partant que ça passerait comme une lettre à la Poste", expliquait-il. Mais en faisant ses adieux à son fils dans le fourgon qui l’emmenait à la prison de la Santé, à Paris, il s’effondre. "Mon fils s’est mis à pleurer, et là j’étais par terre, affirme-t-il. Je croyais être capable de tenir huit mois en prison, j’ai tenu deux heures et demie."

Monsieur le procureur, vous êtes plus optimiste que mes médecins ! Trois ans après avoir appris le développement de son cancer de l’estomac, Bernard Tapie avait accordé un entretien à la journaliste Audrey Crespo-Mara pour l’émission 'Sept à huit' sur TF1 en décembre 2020. Il y apparaissait très affaibli, maigre et sans voix. Il y avait évoqué la maladie, la mort et ce qu’il y aurait après. "C’est tout ce qu’on ne voit pas mais qu’on ressent. Il n’y a aucun doute là-dessus. Enfin pour moi. Le corps c’est mécanique. L’esprit, c’est le cœur et l’âme", estimait-il. Quant à l’avancement de son cancer, Bernard Tapie se disait "au plus mauvais point depuis 3 ans" mais "c’est pas pour ça que je suis foutu", nuançait-il. Et lorsqu’en 2019, le parquet, lors de son procès pour escroquerie dans l’affaire du Crédit Lyonnais, avait requis cinq ans de prison ferme, il avait répondu, non sans humour : "Monsieur le procureur je vous remercie beaucoup, vous êtes plus optimiste que mes médecins !"

