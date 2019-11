Bernard Pivot: "Nothomb est plus ambitieuse dans son écriture et mérite d'être dans la sélection du Goncourt"

Peu avant 13 heures aujourd’hui selon un rituel immuable, l’académie Goncourt va annoncer son prix 2019. Quatre romans restent en lice dont le dernier Amélie Nothomb, "Soif" où le narrateur n’est autre que Jésus-Christ.

Pour le président du jury, Bernard Pivot, le Goncourt reste toujours aussi incontournable. "Goncourt, c’est un mot magique, il est connu pas seulement en France mais aussi en Amérique, en Allemagne mais aussi au Japon. C’est une marque commerciale".

C’est aussi selon lui ce qui le distingue des autres prix littéraires. "Le Goncourt à une réputation internationale que n’ont pas les autres. Dès que le Goncourt est décerné, on sait qu’il va immédiatement y avoir 30 traductions. Il y a un effet boomerang dans les langues étrangères qui est magnifique".

Une première pour Amélie Nothomb ?

Grâce entre autres à un jury qui se compose de personnalités aux univers bien différents, le Goncourt fait aujourd’hui figure de référence. "Si les dix académiciens du Goncourt étaient des calques les uns des autres, cela n’aurait strictement aucun intérêt", ajoute Bernard Pivot.

"Ce qui est formidable, c’est que nous sommes très différents les uns des autres. Si je prends le cas de Virginie Despentes, elle porte en elle un monde littéraire vivant qui n’est pas le mien ou celui d’Eric Emmanuel Schmitt. Elle lit des livres que nous n’aurions pas lus".

Quant à Amélie Nothomb, si l’auteure belge publie des romans depuis plus d’un quart de siècle, elle n’a encore jamais gagné le Graal. La raison est simple selon Bernard Pivot : "Amélie Nothomb a publié ces dernières années des romans qui n’étaient pas sans intérêt mais tout de même assez légers. Et tout d’un coup, elle a changé de registre, elle est devenue ambitieuse et a écrit un roman d’une facture tout à fait différente des précédents. Et certains ont estimé qu’elle méritait donc de rentrer dans la sélection du Goncourt".

D’autres prix littéraires tels que le Médicis, le Renaudot ou le Prix Femina seront également décernés tout au long de cette semaine.