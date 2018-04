Bernard Marchant devient administrateur délégué de Mediafin

Bernard Marchant, patron du groupe Rossel, devient administrateur délégué de Mediafin, l'éditeur de L'Echo et du Tijd, indique le quotidien néerlandophone ce jeudi.

Cette nomination est la suite logique du changement dans l'actionnariat de Mediafin. Roularta, éditeur du Vif et de Knack, a vendu en octobre 2017 ses parts de Medialaan (VTM, Q-Music) à De Persgroep (Het Laatste Nieuws) et parallèlement, a acquis 50% des parts de Mediafin, qui jusque là appartenaient à De Persgroep. Les autres 50% appartiennent à Rossel, qui édite Le Soir.

"C'est une suite logique du changement d'actionnariat. C'est purement technique et n'aura aucune conséquence opérationnelle", selon Frederik Delaplace, directeur opérationnel de Mediafin.

Christian Van Thillo et Christophe Convent, respectivement CEO et secrétaire général du Persgroep, ont eux quitté le conseil d'administration. Rik De Nolf et Xavier Bouckaert, respectivement président et CEO de Roularta, y ont fait leur entrée.