Berlinale 2020: le long métrage belge "Jumbo" récompensé par le Guil Film Prize

"Jumbo", le premier long métrage de la réalisatrice belge Zoé Wittock a été récompensé samedi à la Berlinale, dans la section "Generation 14Plus" destinée aux adolescents.

Le film, dont la sortie en salles est prévue le 18 mars, relate l'histoire de Jeanne, une jeune femme qui travaille comme gardienne de nuit dans un parc d'attractions et qui va développer une étrange relation avec Jumbo, la nouvelle attraction phare du parc.

Pour sa production, la réalisatrice Zoé Wittock a remporté le Guil Film Prize, un prix parallèle attribué pour la première fois cette année pour promouvoir la programmation de films de qualité à destination du jeune public.

"Jumbo", avec à l'affiche Noémie Merlant, Emmanuelle Bercot et Sam Louwyck, est une coproduction Kwassa Films (Belgique), Insolence (France) et Les Films Fauves (Luxembourg). Le projet a notamment bénéficié de l'aide du Centre du cinéma et de l'audiovisuel (CCA) de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Wallimage et d'Eurimage.

Trois films belges francophones (Jumbo, Pompei et Petit Samedi) concourent dans deux sections parallèles de la Berlinale, dont la 70e édition se tient du 20 février au 1er mars dans la capitale allemande.