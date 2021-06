BeReal, premier réseau social "incontrôlable" pour partager un moment authentique

Aujourd’hui, les jeunes et les moins jeunes passent de nombreuses heures sur leur smartphone. Les réseaux sociaux sont d’ailleurs massivement utilisés pour garder le contact avec les amis et la famille.

Le premier confinement l’a d’ailleurs bien prouvé. Mais sur tous ces réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram, Tiktok,… la vraie personnalité physique est parfois usurpée. De nombreux jeunes et moins jeunes se mettent en avant dans des lieux incroyables et sous leurs plus beaux jours pour faire rêver et générer des likes. Mais depuis quelques mois, une application française veut révolutionner cette pratique. BeReal propose de communiquer de manière authentique.