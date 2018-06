Benjamin Maréchal remplace Sébastien Nollevaux à la présentation d'"On n'est pas des pigeons"

Sébastien Nollevaux quittera la présentation d'"On n'est pas des pigeons" à la fin du mois de juin. Le journaliste occupait ce poste à la tête de l'émission de consommation de la RTBF depuis 2011. C'est Benjamin Maréchal qui reprendra les commandes du programme à la rentrée.

Benjamin Maréchal "connaît bien l’équipe d’On n’est pas des pigeons puisqu’il en a fait partie pendant plusieurs années durant lesquelles il a notamment inauguré le '3 minutes pour convaincre' et assuré la revue de presse conso", annonce la RTBF dans un communiqué.

"Dans quelques jours, je tournerai la page, confirme Sébastien Nollevaux sur la page Facebook de l'émission. Et d'ajouter : "Si je rejoins l'ombre, c'est dorénavant pour mettre les autres en lumière". Il occupera prochainement un poste de producteur à la RTBF.

La prochaine saison d'"On n'est pas des pigeons" sera à l'antenne le 27 août sur VivaCité en radio et le lundi 3 septembre en télévision sur la Une. Le programme aura droit à un nouveau décor et quittera parfois les murs de la RTBF "pour des émissions en direct au coeur de la Wallonie et de Bruxelles", conclut le communiqué.