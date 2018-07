Belgica...mpioen Hankar de finale: la STIB rebaptise ses stations en l'honneur de la victoire des Diables

Toute la Belgique est à la fête ce mardi matin, après la qualification des Diables rouges pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, et à Bruxelles, la STIB n'a pas voulu être en reste.

C'est ainsi que les navetteurs ont eu la surprise de voir deux stations de métro rebaptisées et mises aux couleurs de l'équipe nationale: Belgica est devenue "Belgicampioen" et "Hankar", "Hankar de finale". "Une pour les francophones, une pour les néerlandophones, nous précise le service presse de la STIB. Nous préparons cette action depuis plusieurs jours, et l'affichage a été placé pendant la nuit".

Rien n'a encore été officiellement prévu pour une éventuelle qualification pour les demi-finales, mais la station Demey pourrait bien alors être mise à contribution...

Sur Twitter, la STIB appelle les internautes à continuer les jeux de mots diaboliques...