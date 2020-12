BD - Un Putain de Salopard 2 : O Maneta

Après des péripéties à la fois tragiques et dramatiques, Max et Baïa, une superbe jeune indienne, doivent s’enfuir dans la jungle. Il y a la poursuite, une blessure, une carcasse d’avion, un trésor, un vieux flic désabusé, de la castagne, et des femmes qui sont les vraies héroïnes quotidiennes de ce récit !

On se trouve dans une histoire dans laquelle les personnages sont nombreux, et tous occupent une place importante, comme les acteurs d’un film au casting réussi.

Olivier Pont est un metteur en scène, usant sans abuser d’une construction cinématographique. Aidé par le superbe coloriste François Lapierre, il donne vie, véritablement, à la densité et la moiteur des matières, la sueur et la fraîcheur épaisse des sous-bois, la brutalité de la pluie qui tombe sans s’arrêter.

un putain de salopard - © rue de sèvres

Un livre, une série réussie, donc…

Régis Loisel, c’est le chantre de la différence, sexuelle, intellectuelle, physique. Il se dit passeur d’histoires, il s’efface derrière le talent du dessinateur Pont, mais c’est ce rôle de raconteur qui le pousse à ouvrir dans le quotidien des failles qui permettent au fantastique d’influencer l’intrigue et ses péripéties.

C’est encore le cas dans ce " Putain de salopard ", avec un fantôme qui apparaît, de manière très floue d’abord, et puis de plus en plus nette…

Ce Putain de salopard en est à son deuxième tome et, ma foi, on sent que Loisel et Pont en ont encore sous le coude, et pas un peu !