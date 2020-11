BD : Un Loup m'a dit (première partie) – tout le talent du Belge Jean-Claude Servais

le loup m'a dit - © Dupuis

Et la forêt d’Ardenne est omniprésente dans ce livre qui se révèle être une saga extrêmement ambitieuse. Une histoire qui met en face à face, en côte à côte aussi, l’homme et le loup. Dans " le loup m’a dit ", titre de ce livre, on suit en parallèle l’histoire " humaine " et celle du loup. Servais, de son trait tellement caractéristique, dépasse ses thèmes habituels. Ici, il brise les codes qui sont les siens, une unité de temps, souvent, une unité de lieu, aussi. Il nous donne sa vision de l’évolution du monde, de cette préhistoire pendant laquelle loups et hommes s’imitaient les uns les autres, jusqu’au Moyen-Age et à la part maléfique que l’homme a imaginée au Loup, jusqu’au dix-neuvième siècle qui vit le loup, peu à peu, disparaître de nos forêts au rythme de l’industrialisation, et l’homme quitter la campagne et peupler les cités. Jusqu’à aujourd’hui, où une femme solitaire, Loba, vit en ermite dans la forêt gaumaise…