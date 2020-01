BD : Un Cœur En Commun – la belge histoire de la sécurité sociale

un coeur en commun - © Delcourt

Et enfin, il y a la guerre 40/45, et le travail secret, en Belgique, du COP (comité ouvrier et patronal) pour préparer l’après-guerre et imaginer un système qui puisse s’opposer à celui du pouvoir alors en place : " Morale, dignité et justice " face à " travail famille patrie ", en quelque sorte ! Ce comité des exclus anonymes va ainsi créer un texte, avec comme modèle l’arbre : un tronc commun qui distribue ce qui vient de la base vers les branches qui, elles-mêmes, redistribuent ces richesses vers les feuilles, vers tout le monde, donc. Un texte qui, dès décembre 1944, grâce à l’acharnement de représentants patronaux, politiques et ouvriers, va être voté et créer, officiellement, notre sécurité sociale. Grâce, aussi, à l’acharnement du ministre Achille Van Acker.