BD : Trois Livres à offrir ou à s’offrir !

Nous connaissons tous un oncle dont les yeux pétillent quand il parle de la grande aventure de la bande dessinée des années 70, lorsqu’elle s’est enfin libérée des carcans moralistes de l’époque, en ouvrant ses pages et ses libertés graphiques et narratives à l’érotisme. Offrons-lui, voulez-vous, quelque 500 pages de rêve et de beauté. 512 pages pour cinquante ans de la carrière d’un artiste hors pair, des années de talents indiscutable qui y sont montrés, racontés, avec une iconographie extrêmement bien faite, se consacrant surtout à l’art de l’illustration de cet illustre Italien. Ami de Hugo Pratt, proche de Fellini, Milo Manara a marqué de son empreinte, sans aucun doute possible, l’histoire du neuvième art. D’une culture démesurée, admiratif du Caravage, de Raphaël, de Michel-Ange, il s’est fait, tout au long de ces cinquante années, le chantre de la beauté classique. Le chantre, aussi, d’un érotisme puissant, en éditant, en 1982, un livre torride, " le déclic " qui sera même adapté (tristement) au cinéma. Pour Milo Manara, au-delà de l’érotisme, l’important a toujours été de dénoncer la déshumanisation de notre société, en prônant, au travers de la beauté féminine, le combat toujours nécessaire d’une liberté à conquérir.

Ceci, c’est un livre pour le cousin Jean-Paul, qui aime la bd classique mais qui se souvient aussi de la grande aventure du magazine " A Suivre "… Un magazine qui a vu éclore des talents exceptionnels, comme celui de Jean-Marc Rochette, un dessinateur très différent de Manara. Il est l’auteur du mythique " transperceneige ", paru dans les années 80. Un livre de science-fiction post apocalyptique qui s’éloignait de ce qui se faisait alors en matière de sf, une série sombre, de survie et d’abandon de toutes les valeurs humaines. Le cousin Jean-Paul, quand il était adolescent, a adoré cette histoire. Il a adoré aussi la bd autobiographique extraordinaire de Rochette parue il y a quelques mois, et intitulée " Aile Froide ". Rochette, c’est un dessinateur inclassable. Dans ses bandes dessinées, il utilise essentiellement un noir et blanc puissant, avec des espèces de griffures d’encre de Chine qui donnent du mouvement à toutes ses planches. Mais, à côté de la bande dessinée, il est également peintre, et ses œuvres peuvent se rattacher quelque peu à ce qu’on a appelé l’abstraction lyrique. Et le livre à offrir au cousin Jean-Paul est une longue interview de Jean-Marc Rochette, survolant ses thèmes et ses vérités plus que sa carrière, révélant aussi quelques-uns de ses tableaux à la luminosité extraordinaire.

Mort Et Déterré (auteurs : Pascal Colpron et Jocelyn Boisvert – éditeur : Dupuis)

Mort et déterré - © Dupuis

Quant à Cécile, la petite nièce qui a grandi avec les mangas et les jeux vidéos, il faut absolument lui offrir le premier tome d’une série destinée aux ados et dont l’histoire ne peut que lui plaire : Yan, treize ans, se fait tuer, accidentellement, par un dealer. Mais voilà, du plus profond de sa tombe, il se réveille, mort-vivant, zombie, il revient dans sa ville, dans sa vie, et va chercher à trouver son assassin, tout en renouant avec son ami et son premier amour, tout en essayant, aussi, de reconstruire sa famille qui, depuis sa mort, se détruit peu à peu. Et tout ça est raconté avec un humour omniprésent !

Les deux auteurs québécois, complices et amusés, peuvent être fiers d’être parvenus à parler d’une des horreurs les plus universelles, celle de la peur de la mort, dans que cela ne fasse naître de malaise chez le lecteur. Entre classicisme et modernisme, entre tradition européenne et thème à l’américaine, entre influence graphique franco-belge et japonaise, entre le dessinateur et son scénariste, il y a une belle osmose qui fait de ce premier opus d’une série " tous publics " une totale réussite. Et ce en parlant de l’existence et de son inéluctable destruction ! Un livre qui plaira énormément, j’en suis certain, à tous les ados, mais aussi à leur entourage !