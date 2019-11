BD : Star FiXion – un pastiche " X " réjouissant !

La bande dessinée peut également parler de cinéma, avec, par exemple, un des grands classiques de la science-fiction, Star Wars ! Une bd quelque peu iconoclaste, mais diablement souriante !

star fixion - © fluide glacial Star Wars, c’est ce qu’on peut appeler un classique du cinéma. Cette sorte de western intersidéral a en effet enthousiasmé des millions de spectateurs, et continue d’ailleurs à le faire. La BD s’y est déjà intéressée, de manière " sérieuse ", plus ou moins fidèle à l’original du septième art. Mais ce livre-ci est publié chez " Fluide Glacial ", et vous comprendrez dès lors, tout de suite, qu’il ne s’agit nullement d’une œuvre "historique" sur la genèse de cette saga cinématographique ! Le titre, d’ailleurs, annonce la couleur : Star Fixion, avec un X comme un certain cinéma destiné aux adultes ! C’est une parodie, un pastiche, à la manière d’une uchronie: partir de la réalité et imaginer que cette réalité n’a pas eu les suites que l’histoire nous raconte… C’est un peu la mode, d’ailleurs, de nos jours, ce style narratif : comment serait le monde d’aujourd’hui si Hitler ne s’était pas suicidé ? Comment serait le monde, aujourd’hui, si un Russe avait mis les pieds sur la lune à la place d’un Américain ?... Et, dans le cas présent, que serait devenu le film " La guerre des étoiles " si son scénario originel était tombé entre de mauvaises mains ?...

star fixion - © fluide glacial Nous sommes en 1976. Dany est producteur de films de SF, mais c’est un producteur quelque peu minable, et la faillite et proche. Jusqu’au jour où un jeune homme, un certain George Lucas, vient lui présenter un scénario totalement novateur. Dany veut réaliser ce film. Mais à sa manière… Les années 70, ce sont les années qui voient, aux Etats-Unis, se multiplier l’industrie du cinéma X, érotique, pornographique. Et c’est un film de ce genre que Dany veut réaliser ! George Lucas, tout heureux d’avoir trouvé quelqu’un pour donner vie à son scénario, se révèle pas très malin, puisque, obsédé par son histoire, il ne se rend pas compte qu’on dénature totalement son sujet ! Et cette bd, au-delà de l’anecdote amusante, déjantée même, devient ainsi aussi un livre sur le langage et toutes ses interprétations. La signification des mots ne dépend pas d'eux-mêmes, mais de la manière dont on les écoute, dont on les entend !

star fixion - © fluide glacial Mais ne vous en faites surtout pas, c’est un livre qui n’a rien de sérieux ! Le thème du film x imposé par les circonstances a déjà été utilisé au cinéma d’ailleurs, avec, par exemple, Pierre Richard dans " On aura tout vu ". On est dans cette veine-là, incontestablement : de l’humour, potache souvent, décalé parfois, des jeux de mots nombreux, des situations cocasses, des personnages hauts en couleur comme Dick qui va jouer le rôle de Luke Skywalker, et qui est paysan de son métier, donc habitué à " faire dans le cochon " selon sa propre expression… Ce livre aurait pu, c’est vrai, se situer au ras des pâquerettes. Mais les auteurs ont réussi à en faire un album réjouissant ! Grâce, entre autres, à la construction, en strips de six dessins, de manière à alléger l’humour, et la lecture ! Obion et Bernsein, les deux auteurs, s’en sont donné à cœur joie, c’est évident, et c’est communicatif ! Attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas : ce livre n’est pas un des chefs d’œuvre du neuvième art, et je dirais même qu’il se termine quelque peu en eau de boudin. Mais c’est un livre marrant, un livre qui fait sourire et rire, et qui, surtout, réussit à se moquer d’une saga de cinéma qui, excusez-moi, ne m’a jamais vraiment passionné, loin s’en faut !

Un lire amusant, donc, à prendre au premier degré… Star FiXion (auteurs : Obion et Bernstein – éditeur : Fluide Glacial – date de parution : novembre 2019)