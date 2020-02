BD - Petits Travers : pour (re)découvrir le talent de Claire Bretécher !

Un livre, " Petits Travers ", et une femme, Claire Bretécher, qui vient de mourir à l’âge de 79 printemps. Avec Florence Cestac, Annie Goetzinger, Chantal Montellier et Nicole Claveloux, Claire Bretécher fait partie de ces autrices qui se sont affirmées femmes dans un monde d’hommes !

petits travers - © dargaud

Paru en septembre 2018, ce livre nous montre les réactions qu’on peut avoir toutes et tous en vivant, tout simplement. Claire Bretécher nous parle de générations, en faisant dire à deux de ses personnages : " les vieux ça comprend rien, les jeunes c’est le déclin ". Elle nous parle du look et nous dit que " le bon goût à la bourge devient tendance again ". Un autre chapitre est consacré à la bouffe, au bio avec, par exemple, cette femme de papier qui dit, en parlant du sable qui reste dans sa salade : " j’ai passé deux heures à enlever le fioul ! "… D’autres chapitres s’intéressent à l’éducation, aux religions, à l’amour, au sexe, aux vacances, à la publicité…