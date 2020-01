BD : Mondo Disco – du journalisme dessiné

Le monde est comme un disque aux mille musiques… Et c’est un peu ce que nous montre cet album qui nous emmène dans des lieux où l’humain réussit, le plus souvent, à vivre plutôt qu’à survivre !

mondo disco - © la boîte à bulles

Mondo Disco, c’est un album de bd qui nous offre huit destinations différentes. C’est aussi une exposition qui se tient au centre belge de la bande dessinée à Bruxelles, jusqu’au 15 mars prochain. Il ne s’agit nullement d’un livre de tourisme, de balades géographiques ! On y parle plutôt de géopolitique ! L’auteur, le Strasbourgeois Nicolas Wild, ne se balade pas au hasard, loin s’en faut… La première de ses étapes, dans ce livre, c’est Beyrouth. Un pays en guerre constante, un pays dont le quotidien est à la fois fait de peur, de sourires et de partages. Et c’est tout cela qu’il croque en quelques pages. Ensuite, il nous emmène au Népal, dans un camp de réfugiés, et puis en France, dans un lieu militaire super protégé, et puis à Istanbul, pour un festival du livre auquel il a été invité.

Nicolas Wild est incontestablement ce qu’on peut appeler un " dessinateur-reporter " !