BD: MAMAS, le démantèlement des idées toutes faites sur la maternité

Ce week-end des 28 et 29 septembre se tiendra à Bruxelles la première édition des " Journées du Matrimoine ". Comment les femmes ont-elles, d’hier à aujourd’hui, habité la ville, tout en la façonnant ?... Ces journées peuvent également être pour vous l’occasion de découvrir un livre de femme qui dépasse l’intimité pour poser des questions essentielles.

Mamas - © Casterman Le sous-titre de ce livre est sans équivoque : "Petit précis de déconstruction de l’instinct maternel". L’auteur, Lili Sohn, est une jeune femme à qui on doit, outre son blog, quelques livres qui ont osé parler de la réalité féminine, pour un large public, de manière totalement décomplexée. Cette auteure, découvrant un jour qu’elle avait un cancer du sein, a ainsi décidé d’en parler sur internet, au jour le jour, et sans mièvrerie, avec une belle impudeur aussi, sans mélo, avec énormément d’humour, abordant tous les méandres de sa vie et de la maladie. Le blog qu’elle a alors créé est devenu un livre, très vite.

Mamas - © Casterman Avec ce livre-ci, ce n’est pas de son cancer qu’elle nous parle. Mais de la vie, après, une vie, que Lili Sohn veut prendre à bras le corps. Mais voilà… Elle est femme et, depuis toujours, on résume la féminité à une affaire de "mise au monde"! Et elle, Lili, n’a jamais eu vraiment "envie" d’avoir un enfant. Sauf après son cancer… Et elle se pose des questions. Des questions qui aboutissent, dans ce livre, à toute une série de chapitres qui traitent avec humour des vrais questionnements du féminisme. L’instinct maternel, cher à Darwin, entre autres, est-il une véritable réalité ? Peut-on réellement, comme on le fait depuis toujours sans doute, dire : "Une femme veut des enfants, une femme sait s’occuper d’un enfant, une femme aime son enfant" ?

Mamas - © Casterman Lili Sohn n’apporte pas de réponses, elle apporte SES quelques réponses et ses nombreuses interrogations. En décidant d’abord d’étudier ce rôle de mère qui semble essentiel à la survie de l’espèce humaine, elle nous parle, sans faux-semblant, de sa propre expérience, de son envie, certes, après la chimio, d’avoir un enfant, mais aussi de cette étrange sensation, à la naissance, de ne peut-être pas l’aimer. Elle nous parle de la culture dans ce domaine, au fil de l’Histoire, une culture qui a influencé les attitudes, les comportements comme les pseudo-certitudes. Elle remet la féminité, et donc le féminisme, en phase avec l’Histoire, elle nous parle de philosophie, elle recueille quelques témoignages. Ce ne sont donc pas des réponses, mais des réflexions personnelles, souriantes, qui ne cherchent nullement la lutte des sexes mais qui, tout au contraire, s’ouvrent à des questions, masculines ou féminines, qui peuvent, elles, s’ouvrir sur des partages et des changements d’attitudes ou, en tout cas de "regard". Ce qui serait déjà, avouons-le, un grand pas en avant!

Ce livre est-il féministe ? Il est d’abord et avant tout humain, il ne généralise rien, il offre un regard personnel, il n’a rien de caricatural, il n’est pas un manifeste de combat, il ne cherche pas à imposer quoi que ce soit. Mais il fait réfléchir aux rôles qui sont les nôtres, aujourd’hui, et à ce qu’ils pourraient devenir en faisant table rase de tout ce que les civilisations patriarcales et religieuses nous imposent depuis des siècles et des siècles ! Et comme dans les livres précédents de Lili Sohn, c’est la vie qui finit par être gagnante… Jacques Schraûwen Mamas (auteure : Lili Sohn – éditeur : Casterman – 309 pages – parution : août 2019)