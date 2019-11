BD: Les Zola – Emile Zola, ses femmes, son œuvre, son " J'accuse " !

les Zola - © Dargaud

Il s’agit d’une biographie intelligente d’un des génies de la littérature française du dix-neuvième siècle. Une biographie qui montre aussi toute l’époque foisonnante, artistiquement et socialement, dans laquelle vivait Zola, dans laquelle il se nourrissait d’images et d’idées pour ses romans. On voit Manet, on voit Cézanne, on assiste à la naissance de l’impressionnisme, un art désireux de s’éloigner totalement de " l’art officiel "…

Ce qu’on voit surtout, dans ce livre, ce sont les amours de Zola… Avec Gabrielle, d’abord, modèle libre de corps et d’esprit, qu’il va épouser, et qui va, surtout, de par ses origines humbles, populaires, l’influencer et l’aider dans l’écriture de sa fresque des " Rougon-Macquart ".

Et puis, il y a une deuxième femme, dont il tombe également amoureux sans pour autant abandonner son épouse. Jeanne sera la mère de ses enfants et ne vivra jamais très loin de lui ! Zola vivra ainsi deux ménages en parallèle, trouvant dans cette situation l’ardeur nécessaire à construire son œuvre…