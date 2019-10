BD : Les Tuniques Bleues : 63. La Bataille Du Cratère – Le dernier scénario de Raoul Cauvin ?

Les Tuniques bleues, c’est une aventure éditoriale qui a commencé, pour Lambil et Cauvin, il y a 47 ans. Et qui en est aujourd’hui à son 63e album, au moment où Raoul Cauvin, le scénariste, annonce arrêter l’écriture des scénarios.

Pour lui, dessiner les Tuniques Bleues correspond, comme il le dit, à un habillage du scénario de son complice Raoul Cauvin… Je parlerais plutôt, quant à moi, de mise en scène, avec plongées, contre-plongées, et importance, toujours, des décors, et, singulièrement, des paysages…

Intitulée "La bataille du cratère", cette aventure des Tuniques Bleues nous emmène, comme tous les épisodes précédents, dans l’univers de la guerre de sécession. On y parle d’un épisode réel de cette guerre civile, et on y ajoute des réflexions, parfaitement historiques aussi, sur la présence pas toujours bien acceptée, loin s’en faut, de Noirs dans l’armée des Nordistes ! C’est d’ailleurs la vraie marque de fabrique de cette série : raconter des faits historiques avérés et, en même temps, mais toujours avec le sourire, parler de l’âme humaine, avec son côté mouton bêlant, son côté révolté aussi, avec également toutes les injustices d’une époque qui n’avait rien, finalement, de très reluisant !

Willy Lambil - © Fabien Van Eeckhaut

Mais, bien entendu, tous les fans des Tuniques Bleues, et ils sont nombreux, très nombreux même, se posent aujourd’hui la question de la survie de cette série après le départ de Raoul Cauvin. J’en ai parlé bien évidemment à Willy Lambil (en attendant de rencontrer Raoul Cauvin, et d’obtenir son avis).

Et Willy Lambil botte en touche, comme on dit… Il m’a répondu très simplement qu’il n’en parlerait pas…

On sent chez lui une certaine acrimonie, peut-être, ou, en tout cas, un petit désarroi… Il faut dire que leur collaboration dure depuis bien longtemps ! Il faut dire aussi que le monde de l’édition est parfois assez difficile à comprendre. Ainsi, il semble que les personnages de Blutch et Chesterfield "appartiennent" pour moitié à l’éditeur Dupuis… Ce qui fait, comme me l’a dit Lambil, qu’il est fort possible qu’un jour ou l’autre, un nouveau dessinateur prenne son relais.