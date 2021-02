BD : les Bidochon au musée, et une exposition consacrée à Bob et Bobette

Avec les Bidochon, plongeons dans le monde de l’art… Et prenons le temps d’aller visiter une exposition, à Bruxelles, consacrée à un duo emblématique du neuvième art !

Les Bidochon : un septième jour au musée (dessin : Binet – commentateurs : Pierre Lacôte et Patrick Ramade – éditeur : Dargaud – 85 pages) Bidochon - © Dargaud

Bidochon - © Dargaud Je vous propose donc de vous plonger dans l’art, la peinture, en compagnie de deux guides qui n’ont pas la langue dans la poche ! Raymonde et Robert Bidochon, les héros beaufs de Binet, se " cultivent ", pour la septième fois déjà, et nous livrent, en face de quelques tableaux connus ou pas, leurs réflexions. Des réflexions tempérées, ensuite, par deux vrais analystes de l’art pictural, Pierre Lacôte et Patrick Ramade.

Bidochon - © Dargaud Notre couple dessiné s’arrête devant une vingtaine de tableaux, et c’est, à chaque fois, de leur part, une remarque, une appréciation. Et le plaisir, c’est que ces propos, basiques certes, sont en même temps marqués du sceau du bon sens… Visiter un musée, nous dit d’entrée Raymonde, c’est comme faire un grand voyage. Oui, lui répond Robert, mais sans les valises à porter. Le ton est donné, dès la première page… Et tout est à l’avenant ! Ce couple se révèle, en fait, des visiteurs modèles, parce que ce qui les intéresse, c’est le tableau, la peinture, pas le nom du peintre ni sa renommée. Ils n’ont pas de jugements de valeur, mais des sensations qu’ils expriment. Comme par exemple en face d’un tableau non figuratif. Robert dit qu’il a du mal avec ce genre de peinture, qu’il ne sait jamais si c’est beau ou pas beau, si c’est accroché dans le bon sens ou même si c’est fini. Et comme il faut pas compter sur le titre pour t’aider, ajoute-t-il, il n’y comprend rien. Et Raymonde, tout simplement, lui répond : " tu veux dire que, pour toi, c’est abstrait ". Et tout est dit…

C’est un livre d’humour, mais pas uniquement… D’abord parce qu’il y a à chaque fois deux pages " sérieuses " qui replacent les tableaux et leurs auteurs dans le contexte historique et humain de l’époque de leur création. Ensuite, parce que, avec leurs réflexions simples, les Bidochon dépassent la simple œuvre qu’ils ont en face d’eux pour se raconter des histoires, ne s’intéresser qu’à un détail qui, tout compte fait, est peut-être aussi le vrai centre d’intérêt du tableau, comme devant le nu couché à la toile de Jouy, de Foujita…

Exposition Bob et Bobette à la galerie Huberty & Breyne, à Bruxelles, juqu’au 20 mars Bob et Bobette - © Vandersteen

bob et bobette - © Vandersteen Bob et Bobette… Des héros de papier nés de l’imagination de Willy Vandersteen, un artiste qui reste un emblème de la culture belge de langue flamande. Bob et Bobette, ce sont des centaines d’albums, tous ou presque construits comme des fables. On pourrait parler de bd " feel good ", sans doute. Je préfère, quant à moi, parler d’une bande dessinée populaire, s’adressant à tous les publics, et désireuse, toujours, d’apporter un message humaniste aux jeunes lecteurs. Une exposition tout en simplicité, qui permet quand même de voir tout le talent de Vandersteen, et de son studio pendant les années 60…

Une exposition à visiter jusqu’au 20 mars dans une galerie bruxelloise consacrée au neuvième art. Jacques Schraûwen