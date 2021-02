BD – Le Merlu : 1. Les routes de la défaite

La guerre 40-45 est depuis bien longtemps une source d’inspiration inépuisable pour les écrivains, les cinéastes, les émissions de télé, et la bande dessinée. Avec, reconnaissons-le, le meilleur et souvent le pire…

La guerre est un décor qui prend de plus en plus d’importance au fur et à mesure qu’avance le récit, un récit qui nous montre, à petites touches quotidiennes, comment on devient résistant, comment la soumission devient révolte.

Ce n’est pas un one-shot, c’est un album sorti il y a quelques mois, mais dont la suite va paraître dans quelques semaines, voilà pourquoi j’en parle aujourd’hui. Le Merlu, c’est un dessin dans la tradition de l’école de Charleroi, avec ici et là des références-hommages à des auteurs comme Tillieux ou Tardi. Les livres sur la guerre qui ne se contentent pas de ressasser les mêmes codes, c’est assez rare que pour ne pas rater ce Merlu, nom de code d’un résistant malgré lui…