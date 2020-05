BD : Jeannette Pointu, une journaliste de choc !

Cette série a été créée en 1982 dans les pages du magazine Spirou. Jeannette Pointu, c’est une journaliste qui n’a pas froid aux yeux et qui n’hésite pas à se rendre dans les régions les plus dangereuses de la planète.

Jeannette Pointu - © Wasterlain

C’est donc une ancienne bd, avec un nouvel album.

Marc Wasterlain n’a jamais arrêté de dessiner ! L’année dernière, il a d’ailleurs fait l‘objet d’une belle exposition à Bruxelles. Et avec ce nouvel album de Jeannette Pointu, il reste fidèle à ses thèmes de prédilection : la description de notre société et de ses dérives. Ainsi, dans ce livre qui s’intitule " Fake News ", on retrouve Jeannette en pleine mer, pour un reportage consacré aux Migrants. Un reportage qui va l’amener à prendre position, à se retrouver du côté de la Syrie, dans un camp de réfugiés. Il y a dans ses péripéties le regard de Wasterlain, un regard acéré mais qui s’estompe grâce à un graphisme léger, souriant, qui faisait l’enchantement dans l’âge d’or de la bd de gens comme Peyo, Walthéry, ou même Franquin.