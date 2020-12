BD, humour et Belgique : La Minute Belge 2

La belgitude, dans ce qu’elle a de plus significatif, se découvre et se comprends dans son langage, dans sa langue, dans ces fameux belgicismes que les Français adorent tenter tristement d’imiter… Et j’aime ce livre qui laisse la place à cette manière de parler qui est la nôtre, avec des tas d’accents différents, qui donnent aux mots une sorte de musique très reconnaissable… Une saveur, tout simplement !

Dans ce deuxième volume de " La minute belge ", on plonge dans la langue " belge " avec trois lascars qui s’amusent à faire sourire tout en faisant preuve d’un travail, ma foi, très minutieux ! Au scénario, Fabrice Armand et Dimitri Ryelandt, se penchent sur quelque 48 mots ou expressions typiquement belges… Bruxelloises, même, pour la plupart ! En mettant en opposition le langage pointu des Parisiens et le rendre-dedans des Bruxellois, nos trois compères s’amusent et nous amusent.