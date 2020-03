BD : Erotisme au masculin et au féminin

L’érotisme sous toutes ses formes, fait partie intégrante de l’âme humaine. Et deux albums viennent de paraître qui permettent, à leur manière, de mettre en face à face les notions féminine et masculine de l’amour charnel. " La pornographie, c’est l’érotisme des autres ", disait André Breton. Et c’est bien de pornographie qu’il s’agit, puisque, dans ces deux livres, les jeux de la chair sont représentés de manière frontale.

Extases : les montagnes russes (auteur : Jean Louis Tripp – éditeur Casterman – 367 pages – date de parution : mars 2020) Extases - © Casterman C’est le deuxième volume de l’autobiographie d’un des grands noms de la bande dessinée, Jean Louis Tripp. Après le premier tome, qui menait l’auteur de la jeunesse à l’âge adulte, voici la suite de cette introspection sans faux-fuyant, de cette plongée, avec une certaine nostalgie parfois, dans des apprentissages à la fois physiques, sexuels, et pratiquement philosophiques. C’est un autoportrait, celui d’un homme pour qui la vie est trop courte que pour y accepter la loi de l’ennui et de l’habitude. C’est le portrait d’une époque, au cours de laquelle la liberté sexuelle était un combat presque politique. Tripp nous parle de lui, de ses failles, de ses dérives, de ses remords, de sa passion pour l’amour, minuscule ou majuscule. Tripp nous parle d’extases plurielles, de couple, de peur et de temporalité. Il nous parle d’apprentissages amoureux, tout au long de jeux sexuels, de libertinage, de besoin de séduction. Il faut séduire et/ou être séduit, avec comme finalité un maître-mot : s’amuser. Ce faisant, avec un dessin extrêmement proche des corps, des étreintes, des jouissances, Tripp fait surtout le portrait de la virilité, de la masculinité, de l’assouvissement sexuel du plaisir ! Un assouvissement qui ne s’encombre pas de codes moraux, et que Jean Louis Tripp restitue au papier avec un dessin tout en mouvements, parfois souriant, parfois extrêmement cru, mais toujours teinté d’une évidente poésie, d’un onirisme même qui, au-delà du fantasme, se veut porte ouverte vers l’expérimentation d’une forme de relations humaines basée sur le rendez-vous des corps dans es alcôves libertines…

Mal Tournée (dessin : Isa Python – scénario : Clotilde Bruneau – couleurs : Scarlett Smulkowski – éditeur : Glénat porn’pop – 112 pages – date de parution : février2020) Mal tournée - © Glénat Dans ce livre, créé et construit au féminin pluriel, on s’éloigne très fort de l’immédiateté de Tripp. Et ce au travers d’un récit qui se révèle pratiquement surréaliste. Daphné, après une soirée bien arrosée, se rend à son boulot. Mais voilà, sur son parcours, elle croit perdre la tête… Habituellement, elle a l’esprit quelque peu mal tourné, mais là, elle se rend compte que c’est elle qui est très mal tournée ! Elle ne voit, autour d’elle, que des réalités sexuelles : un poteau se transforme en pénis, deux grands-mères s’envoient en l’air, les doubles sens du langage créent des images très…parlantes : l’expression lèche-cul, ainsi, se transforme en une attitude sexuelle sans équivoque, les transports publics sont des étreintes en public… Bien sûr, c’est de l’imagination, elle s’en rend bien compte… Mais une imagination tellement débridée qu’elle en devient physiquement excitante. Et, ainsi, on se retrouve certes en face d’un album " chaud ", mais aussi et surtout, peut-être, en présence d’un livre sur le langage, sur les mots et leurs jeux, sur le sens et les dérives de l’imaginaire, et leur importance dans l’équilibre de chaque jour. Là où Tripp nous parle de lui-même, de ses réalités bien plus que de ses fantasmes finalement, Isa Python, avec un dessin tout en souplesse qui n’est pas, parfois, sans rappeler celui de Topor ou de Lucques, nous dit que c‘est l’image qui éveille le désir. Mais sans mots, pas d’images, sans images, pas de gestes, sans gestes pas de plaisir, et sans plaisir pas d’amour.

Vous l’aurez compris, ces deux livres ne sont pas à mettre entre toutes les mains, selon l’expression consacrée. Il y a, d’une part, l’érotisme hard de Tripp qui privilégie l’action au fantasme, qui mène la chair très vite jusqu’à l’antre de ses envies. Il y a d’autre part, l’érotisme tout aussi hard, mais infiniment plus décalé, d’Isa Python, qui nous parle des sens, du regard, de l’ouïe, du toucher ensuite, faisant du rêve et du fantasme le plus débridé un chemin tout en folie, tout en poésie, tout en pluralité de sensations. Ce sont deux livres superbes, ce sont deux albums de plaisir. On sourit, on réfléchit, on se pose des questions sur les rôles de l’homme et de la femme face au désir… A lire l'un après l'autre, pour mieux nous connaître les uns les autres!... Jacques Schraûwen