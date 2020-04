BD : Django Main de feu – Musique et bande dessinée pour " confiner le temps " avec plaisir

Voici une chronique dans laquelle écouter un dessinateur lumineux ! La musique, dit-on, adoucit les mœurs. Et la bande dessinée offre des fenêtres ouvertes vers des libertés que nous n’avons plus vraiment!

Django main de feu - © dupuis Je ne vais pas vous faire l’injure de vous dire qui était Django Reinhardt. Je pense en effet que tout le monde connait le nom de ce guitariste exceptionnel, sans pour autant connaître ses compositions… Django Reinhard est né en Belgique, à Liberchies, au début du siècle dernier, en 1910. Et il est mort jeune, en 1953, après une carrière fulgurante et exceptionnelle. Guitariste virtuose, totalement inspiré, il a vraiment marqué de son empreinte le jazz manouche, le jazz tout court ! Et la bande dessinée que je vous propose de découvrir raconte son enfance, entre légende et réalité, son adolescence, jusqu’à l’accident qui lui a brûlé la main, lui laissant deux doigts inertes. Ce livre nous raconte aussi son combat pour dépasser son handicap et véritablement créer un style, un toucher de guitare qui n’appartient qu’à lui !

On pourrait croire qu'il s'agit ici d'une biographie. Et c'est le cas, mais uniquement en petite partie. Pour les auteurs, le scénariste Salva Rubio, et le dessinateur Efa, raconter l'enfance de ce gamin plus que turbulent que fut Django, c'est aussi raconter le début du vingtième siècle, nous montrer ce qu'était alors le monde tzigane, ou rom, ou gitan. C'est également, plus largement, l'occasion de nous parler d'apprentissage, de la solidarité d'une communauté et, surtout, de l'art, de la musique. Choisir de nous parler de Django Reinhardt, cela n'a rien eu de gratuit, incontestablement.

django reinhardt - © Tous droits réservés Le propos, dans cet album, dépasse donc le seul récit d’une existence, sans pour autant être infidèle à cette vie exceptionnelle. Et le dessin, semi-réaliste, parfois même caricatural, rend tous les personnages autour de Django, et ils sont nombreux, vraiment " vivants "… Efa les fait vieillir, il parvient à rendre compte graphiquement de leurs émotions. Ses couleurs, avec une dominance des tons ocres, nous plonge véritablement et sans angélisme dans un monde qu’on ne connaît pas. Il y a du rythme, des visages expressifs, du sentiment, de l’ambition, de la liberté et … une musique qui nous parle toujours de terre, de nuages, de soleil ! On en a bien besoin… Jacques Schraûwen Django Main de feu (dessin : Efa – scénario : Salva Rubio – éditeur : Dupuis – 68 pages suivies d’un dossier de 18 pages – parution janvier 2020)