BD - deux expositions à Bruxelles : Antonio Lapone et Midam

Midam s’expose au Centre Belge de la Bande Dessinée à Bruxelles jusqu’au 07/03/2021

Midam - © Midam

Midam, c’est le créateur de Kid Paddle et de Game Over, deux séries qui cartonnent. Et l’exposition qui lui est consacrée au CBBD s’intitule: " Itinéraire d’un Kid de Bruxelles ".

J’ai toujours été intéressé par ces processus de création qui font qu’un auteur, parvient à créer un univers qui lui est propre. Et cette exposition, simple, linéaire et chronologique, destinée à plaire aux mômes comme à leurs parents, permet cela. Elle fait découvrir tout le travail du noir et blanc de Midam, son trait de plus en plus précis, de plus en plus parlant au fil du temps. Mais elle nous montre aussi les œuvres plus récentes de Midam, des œuvres dans lesquelles, désormais, la couleur occupe une place prépondérante. C’est de la BD populaire, au sens noble du terme, ai-je envie de dire.