BD: deux albums pour jeune public

La bande dessinée, ce n’est pas uniquement une occupation pour les adultes! Et voici deux livres à lire par les enfants qui, confinés, s’ennuient, ou à leur lire… La lecture est, finalement, une bien meilleure évasion que celle des jeux vidéos, puisqu’elle fait rêver, et que ces rêves-là restent ancrés à la mémoire, donc à l’intelligence…

Et ce premier livre parle, justement, de rêve… De rêve, ou, plutôt, de cauchemar. Les personnages de cette petite bande dessinée sont des tigres, mais des tigres anthropomorphes, c’est-à-dire agissant et vivant comme des humains. Dans cette famille, la fille, Camille vit sans souci. Il faut dire qu’elle a un ami, quelle appelle Monstre, avec lequel elle joue, le soir, avant de s’endormir, un ami qui en outre la défend contre les mauvais rêves. Les parents de Camille, bien évidemment, ne croient pas en ce " Monstre " gentil et le prennent simplement pour un ami imaginaire. Mais il est bien plus, parce que, lorsqu’un cauchemar le verra impuissant à défendre le sommeil de Camille, c’est ce " monstre " qui va aider la gamine à vaincre sa peur !

"C’est bizarre, les rêves", dit-elle à un certain moment. Ce livre, par contre, n’a rien de bizarre, il est super agréable à lire, avec un dessin simple sans jamais être simpliste, avec des couleurs lumineuses qui deviennent sombres quand le méchant cauchemar tente de prendre le pouvoir sur le sommeil de Camille. C’est mignon, cela n’a rien de mièvre, et cela raconte, simplement, que tout le monde peut se battre contre ses peurs

La Pierre de Lune (auteur: Rémy Simard - éditeur: La Pastèque)

pierre de lune - © la pastèque

avec " La Pierre de Lune ", on est dans de la bande dessinée plus traditionnelle, tout en étant moderne au niveau du graphisme. C’est un livre qui nous raconte une histoire, avec des péripéties, des gags, des surprises. Et des jeux de mots, aussi… Tout démarre avec une visite de classe dans une base spatiale, le cosmodôme. Tout commence surtout à cause de Lili, dont madame Ginette, l’institutrice, dit qu’elle est toujours dans la lune. Pour Boris, un des enfants, l’occasion est unique ! Il faut aller chercher sur la lune une pierre de lune, la rapporter, la donner à Lili, qui, alors, deviendra une petite fille comme tout le monde. Et cela tombe bien, il y a justement, dans ce cosmodôme, une fusée prête à partir vers le satellite lunaire !