BD - Confinement : Rêver avec Olivier Rameau, Lire avec les libraires et les éditeurs

Un livre, c’est une porte qui s’entrouvre, c’est une fenêtre qui laisse passer un peu d’air frais et neuf venu d’ailleurs. Et ces heures de confinement, longs moments d’absence de liberté, peuvent nous devenir comme des trêves dans le quotidien des jours !

Lire, c’est toujours voyager ! Et la plupart des librairies participent à ce confinement en permettant des commandes, voire des lectures en pdf… Il en va de même pour les éditeurs, Bamboo , Casterman , Dargaud , Delcourt , Dupuis , Ecole Des Loisirs , Glénat , Humanoïdes , Lombard, Paquet , Soleil , etc. Surfez sur le net pour découvrir ces nombreuses possibilités de passer le temps intelligemment !

Olivier Rameau - © Dany

Et je vous propose de vous évader loin du vrai monde où l’on s’ennuie… Dans un pays qui s’appelle Rêverose, dans une cité dont le nom fait déjà rêver, Hallucinaville ! Je vous invite à découvrir ou redécouvrir l’univers magique de Dany, au dessin, et de Greg au scénario. Je vous propose de sourire aux aventures poétiques, fantastiques, merveilleuses d’Olivier Rameau et Colombe Tiredaile

Pour ce couple de papier, tout a commencé en 1969, dans les pages du magazine Tintin. On y voyait un jeune clerc de notaire, Olivier Rameau, et son collègue, Maître Pertinent, appelés au pays de Rêverose, strictement interdit aux gens ennuyeux, un pays où tout n'est que rêve et fantaisie. Ils y vivent de merveilleuses aventures en compagnie de la ravissante Colombe Tiredaile. Dont Olivier Rameau tombe immédiatement amoureux avant que de l’épouser dans la troisième de leurs aventures.

Au total, Olivier Rameau et Colombe Tiredaile ont vécu douze aventures. Dont les trois prmières ont donc été rééditées dans une belle intégrale.