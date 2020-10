BD : Bella Ciao – un regard sur l'immigration italienne

Avec un titre qui rappelle bien des choses, qui est à la mode grâce à une série télévisée à succès, on pourrait s’attendre à un livre de révolte. Eh bien, non ! Cet album n’illustre en aucune manière cette chanson qu’on dit " de résistance " ! Il va même nous permettre de découvrir quelle est la réelle histoire de cette chanson. Une chanson qui, d’ailleurs, sert surtout à l’ambiance générale d’une livre dans laquelle Baru nous parle d’une immigration emblématique, celle des Italiens venus en France dès le dix-neuvième siècle pour y travailler, y vivre, y devenir petit à petit des Français à part entière, mais sans jamais renier leur culture.

bella ciao - © futuropolis

C’est donc, en partie, un livre historique. Il commence en 1893, à Aigues-Mortes, avec un affrontement entre les travailleurs italiens, certains travailleurs français, et l’armée… Avec dix morts italiens en fin de compte. Et puis, après cette introduction brutale, violent, historique, Baru laisse vagabonder à la fois sa mémoire, la mémoire de ses proches, et son imaginaire. Il nous parle des hauts fourneaux, de la possibilité qui y fut offerte aux Italiens de grimper aux barreaux de l’échelle sociale, avant leur fermeture dramatique. Il nous parle de la guerre, de Mussolini et de son idéologie doctrinaire présente jusque dans les cités des Italiens. Il nous parle des foulards rouges, du sens de la famille, de l’amitié que tous les immigrés vivent en acceptant les ghettos qui leur sont imposés. Et pour ce faire, Baru a choisi une narration assez déconcertante : il nous parle au fil de sa mémoire.