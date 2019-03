Batman fête ses 80 ans au sommet de la gloire

" Dès le départ Batman se pose en contre-pied total du premier des superhéros, Superman " explique Yann Graf, éditeur chez Urban Comics, la maison d’édition qui publie les BD de Batman dans le monde francophone. "C’est en fait un contre-pied total. Batman porte un masque alors que Superman est à visage découvert. Batman porte des couleurs sombres, là où Superman est tout en bleu et en rouge. Batman est un homme normal à l’opposé de Superman qui est doté de superpouvoirs. Ces deux héros vont, en fait, donner naissance à deux catégories de superhéros soit sombres, soit lumineux. Et tous les superhéros qui apparaitront, par la suite, trouveront chaque fois leur place dans l’une de ces deux catégories ".

Batman fait sa première apparition dans le monde de la BD en fin mars 1939. Les premières planches qui le mettent en scène sont publiés dans le Comic book " Detective Comics ". Bob Kane est au dessin et le dote de cette cape et de ce masque à oreilles, qui lui donneront sa silhouette caractéristique. Bill Finger est au scénario et décidera de donner un côté sombre et inquiétant à la personnalité à ce nouveau superhéros.

Depuis 80 ans, sa silhouette de chauve-souris peuple l’imaginaire de tous ses fans. Batman, le superhéros sombre et énigmatique fête ce week-end ses 80 ans. Et malgré cet âge canonique, il atteint toujours des sommets de notoriété, que ce soit dans le monde de la BD ou du cinéma. Les ingrédients de base utilisés par ses créateurs semblent toujours faire recette.

Bon anniversaire, Bat ! - © RTBF

L’ennemi du crime organisé

Au-delà de l’apparence physique, c’est évidement le tempérament qui oppose les deux héros. Là où Superman est rayonnant et souriant, Batman est sombre et mélancolique. N’oublions que Bruce Wayne, enfant, a vu ses parents se faire abattre sous ses yeux. Et que cet évènement l’a évidemment traumatisé. Il ne faut jamais oublier que le but de Batman est de terrorisé les malfrats, la peur est son moteur.

Les crimes, les faits divers mis en scène lors des premières aventures de Batman sont identiques à ce que l’on retrouve dans la littérature populaire de l’époque, et que l’on regroupe sous le nom de " Pulp ". Mais ils sont surtout le reflet de la situation historique de l’époque. Dans les années 30, New York est réellement une ville où le crime est roi.

" On est à la fin de la grande crise de 1929 ", précise Yann Graf. " La dépression économique des années 30 frappe encore. Le plan de relance économique du président Roosevelt, le " new deal " n’a pas vraiment fonctionné. Des cohortes de chômeurs débarquent en milieu urbain et la criminalité ne cesse de monter, attisée par cette pauvreté. Batman est donc un justicier urbain, lui-même victime indirecte d’un crime, quand il était enfant, et qui utilise la violence contre la violence. Un cocktail qui plaît aux américains. En fait, Batman est en lien avec les évènements de son temps. Et c’est cela aussi qui explique son succès. Cette recette est d’ailleurs toujours utilisée par les auteurs de Batman aujourd’hui ".