Banksy affirme n'avoir "rien à voir" avec une exposition consacrée à ses oeuvres à Moscou

L'artiste de rue Banksy a fait part de sa stupéfaction concernant la tenue d'une grande exposition payante consacrée à ses oeuvres à Moscou, affirmant n'avoir "rien à voir" avec l'événement mais reconnaissant ne "pas être le mieux placé pour se plaindre".

L'exposition "Banksy, un génie ou un vandale? A toi de décider! ", qui s'est ouverte dans la prestigieuse Maison centrale des artistes à Moscou début juin et doit durer jusqu'à début septembre, présente une centaine d'objets. On y trouve notamment des oeuvres célèbres de la star du "street art", qui garde le mystère sur son identité, et des photos en provenance des différentes galeries d'art et de collections privées.

Sur son compte Instagram, Banksy a publié la capture d'écran d'un échange de messages avec un contact qui lui envoie une photo d'un panneau publicitaire vantant l'événement.

"Qu'est-ce que c'est que ça? ", répond l'artiste.

Quand son contact affirme qu'il s'agit d'une exposition dont le ticket d'entrée coûte "20 livres" britanniques (22 euros), Banksy répond: "J'aimerais pouvoir trouver cela amusant. Quel est le contraire de LOL? "

Vous savez que cela n'a rien à voir avec moi, n'est-ce pas?

Le prix des billets d'entrée varie en fait entre 550 roubles à 1.400 roubles (visite guidée avec entrée prioritaire), soit entre 7 et 18 euros.

"Vous savez que cela n'a rien à voir avec moi, n'est-ce pas? ", demande Banksy à son contact. Il a ironisé toutefois en reconnaissant ne pas être "la personne le mieux placée pour se plaindre des gens qui montrent des tableaux sans demander la permission".

Sur le compte Instagram de l'exposition, ses organisateurs ont assuré n'avoir jamais présenté cet évènement comme autorisé par Banksy, soulignant que tous les objets appartiennent à des collectionneurs privés qui "ont le droit d'exposer les œuvres de l'artiste".

Graffeur et peintre de Bristol (sud-ouest d'Angleterre), Banksy s'est fait connaître pour son art urbain ironique, et certaines de ses créations ont été vendues aux enchères pour des sommes vertigineuses.

L'exposition moscovite, qui se présente sur son site comme "l’événement artistique de l'année", a attiré une forte affluence depuis son ouverture.

Une exposition de ses œuvres moins connues est actuellement en cours à Londres.